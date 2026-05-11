藍委提支援金草案　爭取再普發1萬現金

藍委羅明才受訪。（中評社 資料照） 中評社台北5月11日電／中東戰火引發國際油價震盪，帶動原物料價格上漲。中國國民黨籍“立委”羅明才、賴士葆先前曾相繼建議，近期萬物齊漲，政府應每人普發新台幣1萬元。近日，羅明才提出“因應中東戰事穩定民生經濟發放全民支援金特別條例草案”，主張普發1萬元“國民支援金”，預估公庫因此支出2360億元，該案已於8日在“立法院”會一讀，交付經濟、財政委員會審查。



針對藍委們的提議，“行政院長”卓榮泰上個月14日回應，之前有因應國際情勢的韌性特別條例及其特別預算，還在執行中，能否擴大使用是可以討論的方向。如果可以，能否從中挪出一些來使用或者是追加，都是方式。但討論後如果真的不行，是否要針對受損產業進行瞭解後，以個別補貼或用特別預算方式進行。



根據台媒報導，羅明才提出“因應中東戰事穩定民生經濟發放全民支援金特別條例草案”，主張普發1萬元“國民支援金”，預估國庫因此支出2360億元。該案已於8日“立法院”會一讀，交付經濟、財政兩委員會審查。



羅明才說明，中東局勢動盪，引發國際能源、原物料價格劇烈波動，通膨壓力持續升高。韓國政府已於今年3月底緊急通過26.2兆韓元補充預算案，針對所得水準後70%的民眾發放“高油價損失支援金”。



羅明才點出，台灣同樣受高油價與通膨衝擊萬物齊漲，但薪水卻不漲。為減緩人民負擔、提振民間消費及擴大內需，因此擬具“因應中東戰事穩定民生經濟發放全民支援金特別條例草案”，明定發放全民支援金每人1萬元，而特別條例的主管機關為“國發會”。