林佳龍：美要用AI與中抗衡　需台製造能力

台“外交部長”林佳龍接受質詢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月11日電（記者 鄭羿菲）美國總統特朗普將於13日至15日訪華，中國國民黨籍“立委”陳永康11日建議，我們雖無法上桌，但不能成為菜單，反而要成為“桌下的重要支柱”。台“外交部長”林佳龍回應，美國要用AI與中國抗衡，若沒有台灣的製造能力，除再工業化不容易外，“國防”產業的競爭也會處於不利地位，台灣是經濟、安全上的重要角色。



“立法院”“外交及國防委員會”11日審查今年度“外交部”主管收支公開及機密預算，並邀“外交部長”林佳龍列席。



陳永康質詢時問及，面對國際局勢動態變化，戰略情勢非常複雜，過去我們喜歡用地緣政治，但所有的源頭是地緣經濟影響地緣政治再主導地緣戰略。在中美大國博弈加劇，我們沒機會上桌，其他國家都在關心我們好像變成選項菜單，即便我們沒機會與會上桌，但不能成為菜單，而是要成為“桌下的重要支柱”，台灣的角色才會被周邊國家更看重。在國際情勢上，不同狀況下得雙重標準、兩手策略。



林佳龍說，在資料經濟安全下，所謂的非紅供應鏈或可信供應鏈，美國要用AI跟中國抗衡，若沒有台灣的製造能力，再工業化不容易外，在“國防”產業上的競爭也會處於不利地位。台灣現在可能是中國之外供應鏈比較能垂直整合的，台灣作為不可或缺的夥伴，不只是在經濟上，也是安全上的重要角色。



林佳龍指出，這也是我們在推動整合外交上，經濟外交特別是科技外交為何越來越重要，其他國家要跟我們來往，從合作到合資，也讓我們在供應鏈上扮演重要角色，有助於我們的“國防”自主。



陳永康也問及，美菲肩並肩演習落幕，重點是在巴丹群島，而中菲在黃岩島、民主礁依然有衝突，據“內政部”法規，黃岩島是“中華民國”的產權，我們的立場還是要有所說明。



林佳龍回應，有些領土、領海糾紛，我們有我們的主張，一定要表達主張外，希望擱置爭議做未來共同無論是海洋或發展。