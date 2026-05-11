民進黨24日改選黨職　拚世代傳承

賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北5月11日電／民進黨24日將進行2年一次的黨職選舉，出現年輕化趨勢，地方黨部主委最具指標性的就是綠委吳沛憶選台北市黨部主委、綠委黃捷選高雄市黨部主委。黨內人士指出，蔡英文執政八年雖穩定領導，但出現人才流通緩慢、高層職位長期是同一批人的現象。賴清德上任後，有世代傳承的迫切感，且感受年輕選票流向民眾黨的危機，認為組織須“不斷代謝”，將“栽培年輕人”提升到政黨生存的高度。



《中時新聞網》報導，民進黨今年創黨40周年，黨主席賴清德相當重視，今年初已要求黨部規畫黨慶系列活動，17日由青年部舉辦的“傳承40與民主共鳴”率先登場，賴清德將與青年座談，來賓之一就是妙語如珠的歷史名師呂捷。



年底九合一選舉，不論縣市長、議員等，各政黨已陸續提名，民進黨在這場選舉出現不少新面孔。派系人士說，賴清德對於世代傳承有急迫性，尤其年輕選票流失，認為必須解決“人才塞車”問題。



民進黨這次初選，縣市議員新面孔不像以往幾乎都是政二代。有不少幕僚世代參與，且成績亮眼，跨派系都卯足勁，由資深民代手把手助選。派系人士以新北市為例，“正國會”等派系的年輕世代都有不錯成績。



另以即將登場的縣市黨部主委選舉為例，這次最具指標性的就是台北市“立委”吳沛憶、高雄市“立委”黃捷，加上新北市的市長參選人蘇巧慧，不僅年輕，且都是同額競選，顯示跨派系皆已整合，“參選即是當選”。派系人士表示，代表全黨對栽培新世代有一致共識。



黨內人士說，賴清德上任後，對人才斷層有危機感，因此鼓勵幕僚“下場參選”，不再只是當長期助理或工具人。賴清德支持在黨內、“立委”辦公室磨練多年的優秀幕僚，有機會從幕後走到台前，接受選舉挑戰。



在黨部，要求主動與青年族群對話，不僅是舉辦活動，更要主動走進校園、走入年輕人的生活圈，瞭解當前青年的真實心聲與需求，轉化為政策或黨務改革的參考。



至於縣市長選舉，黨內人士說，賴清德的想法有別以往，不同於過去傾向找有“光環”的政治素人，更看重有社會參與背景的年輕人，務實而非虛華。不論宜蘭縣林國漳、南投縣温世政，到即將被提名參選台北市長的“立委”沈伯洋，不僅年輕，且都有在地社團經營歷練。