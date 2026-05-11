台灣中油：6、7月天然氣供應無虞

台灣中油董事長方振仁接受質詢。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北5月11日電（記者 莊亦軒）伊朗封鎖霍爾木茲海峽衝擊國際油價及供應，民進黨籍“立委”陳亭妃11日質詢關心台灣石油、天然氣供應情況。台灣中油董事長方振仁表示，6、7月的天然氣供應無虞，最緊張的時刻已經度過，開始著手準備第四季的調度。



“立法院”經濟委員會11日審查總預算案“經濟部”附屬單位預算營業部分，邀請“經濟部長”龔明鑫率台灣中油董事長方振仁、台灣自來水公司董事長李嘉榮備詢，民進黨“立委”陳亭妃、賴瑞隆詢問有關石油、天然氣供應情況。



方振仁表示，天然氣的部分有信心，戰爭最緊張的時候都撐過去，現在中東情勢比較緩和更沒問題。石油的部分，雖然霍爾木茲海峽仍在封鎖中，但中東產油國沙特阿拉伯、阿聯酋都在尋求替代方案，透過陸上運輸到紅海、或透過油輪船對船形式交運，但相比戰前出口量下滑40%，仍未恢復戰前輸出量。



方振仁補充，目前台灣主要原油進口來源是美國。



龔明鑫回應，中東戰事以來，天然氣、石油一直維持在法定存量之上，天然氣維持在12天高於法定11天、石油存量在140至150天左右。



賴瑞隆詢問中油阿拉斯加天然氣採購MOU，是否因美國政黨輪替，有生態保育政策改變的風險?



方振仁回應，因為阿拉斯加距離台灣近，若氣源穩定將是中油重要進口來源，對公司而言，最重要的還是商業考量。