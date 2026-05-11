涉貪藍議員倒戈挺賴瑞隆　柯志恩緩頰

國民黨高雄市長參選人柯志恩11日上午受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月11日電（記者 蔣繼平）年底高雄市長選舉由藍委柯志恩對決綠委賴瑞隆。涉貪二審被判12年，遭境管的中國國民黨籍前高雄市議長、現任市議員曾麗燕公開喊“賴瑞隆是未來最好的市長”被質疑倒戈，國民黨高雄市長參選人柯志恩11日緩頰“曾麗燕只是禮貌性回應，對外界誤解感到不好意思”。



曾麗燕被控於擔任議員期間與胞妹共同詐領助理費，一、二審均判12年，褫奪公權6年，案件仍在訴訟中。他近日以電子手環影響就醫為由聲請解除監控，但遭高分院駁回，持續境管。



曾麗燕10日晚間出席地方活動，公開肯定身旁同場的民進黨高雄市長參選人賴瑞隆地方服務不分藍綠，並稱讚賴瑞隆“是很優秀的民意代表，相信未來也是最好的市長，我們替他加油。”這番話被質疑倒戈引起討論。



對此，柯志恩11日上午也在國民黨高雄市黨部做出回應。柯志恩表示，她今天有和前議長曾麗燕通過電話了，曾麗燕對於昨晚的發言讓外界錯愕，恐怕對她造成不好的影響，曾麗燕感到有點不好意思。



柯志恩也轉述，曾麗燕也要特別澄清，那就是出席某個協會裡面的活動，就是講一些禮貌性的回應而已，沒想到造成這麼大的困擾。



柯志恩強調，最近這三天，她在前鎮、小港的相關行程，也都有與曾麗燕同台，大家關係也都很緊密，“我們之間的關係，不容其他人做文章”。柯志恩也補充“前議長曾麗燕也表達對我們很大的支持。”



曾麗燕是五連霸的高雄市議員，和賴瑞隆都是同前鎮小港選區。因2020年時任的國民黨籍議長許崑源於任內身亡，曾麗燕也獲得國民黨提名參與議長補選並順利當選。不過，曾麗燕因涉詐領助理費案尚未定讞，這次尚未被國民黨高雄市黨部提名。