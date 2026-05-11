林沛祥：綠持續抗中　台灣將失命運發言權

國民黨團書記長林沛祥接受訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月11日電（記者 張嘉文）美國總統特朗普訂13日至15日訪華。中國國民黨“立法院”黨團書記長林沛祥向中評社表示，受限於國際能源危機與美伊衝突僵局，特朗普在國內政治壓力下，亟需中方的協助，台灣在本次會談中被當作談判“菜單”甚至籌碼的機率，他個人認為是有的，而且並不低。



林沛祥強調，中美爭霸的局勢已經定調，如果一個國家不夠強大、不夠團結，就根本沒有資格上談判桌，只能淪為被談判的籌碼。特朗普的行事風格更趨向利益導向，在“習特會”這種高強度的對抗與合作中，台灣必須警覺是否正處於被交易的邊緣。若民進黨政府繼續切斷兩岸溝通，台灣在國際賽局中將更顯被動，甚至失去對自身命運的發言權。



中美今日皆官宣特朗普訪華行程，白宮副新聞秘書凱利表示，指特朗普將於星期三晚抵達北京，星期四上午出席歡迎儀式，並與習近平舉行雙邊會談，下午參觀天壇，晚上出席國宴。特朗普星期五返回華盛頓前，會與習近平茶敘，並舉行工作午餐。



林沛祥今天接受中評社訪問表示，特朗普此次訪華行程由原先傳聞的兩天一夜延長為三天兩夜，這也反映出美方有求於中方的迫切性。目前全球地緣政治的核心矛盾在於霍爾木茲海峽持續封鎖，伊朗最高領袖發布全面封鎖的新指令，顯示美伊戰爭短期內難以落幕。



林沛祥分析，霍爾木茲海峽的封閉已引發全球能源危機，這對特朗普的國內支持度造成直接衝擊。儘管共和黨試圖透過選區重劃等手段力保參議院席次，但面對年底的期中選舉，執政壓力顯然極大。特朗普若要盡快平息美伊爭端、穩定能源價格，在各方面都需要中國大陸的幫忙。



林沛祥認為，在國際政治的“權益法則”下，事態往往牽一髮而動全身。如果美方希望大陸在美伊問題或中東局勢上提供協助，中方勢必會要求美方在一些事情上做出讓步。



他特別提到，大陸外長王毅日前重申台灣問題是“第一條紅線”，因此在有捨才有得的籌碼交換中，台灣被擺上談判桌的機率確實不低。



在大國政治的中美爭霸之間，其他國家往往只是旁邊的配角，林沛祥說，雖然不希望台灣被當成籌碼，但在現實政治中，這是毋庸置疑的風險。目前的國際格局呈現中美兩強博弈，即便是歐盟也因內部不團結，難以形成足以制衡兩強的力量，遑論其他國家。



談到台灣陷入被當成菜單的困境根本原因，林沛祥說，民進黨政府這10年來的政治操作難辭其咎。民進黨長期利用“抗中保台”與“仇中”情緒妖魔化大陸，導致兩岸完全失去溝通管道。當台灣與大陸缺乏基本的互動基礎時，台灣就失去了在中美之間迴旋的自主空間。