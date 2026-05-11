涉貪藍議員挺綠　陳其邁：她問政不分顏色

民進黨籍高雄市長陳其邁11日上午在議會受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月11日電（記者 蔣繼平）年底高雄市長選舉由藍委柯志恩對決綠委賴瑞隆。涉貪二審被判12年的中國國民黨籍前高雄市議長、現任市議員曾麗燕公開喊“賴瑞隆是未來最好的市長”被質疑倒戈。民進黨籍高雄市長陳其邁11日表示，大家尊稱她為“阿姑”，曾問政不分藍綠，會稱讚賴瑞隆應該是長期近距離觀察。



曾麗燕被控於擔任議員期間與胞妹共同詐領助理費，一、二審皆被判有期徒刑12年，褫奪公權6年。案件仍在訴訟中。曾近日以電子手環影響就醫為由聲請解除監控，但遭高分院駁回，持續境管。



曾麗燕10日晚間出席社區聯合發展協會大會活動，公開肯定身旁同場的民進黨高雄市長參選人賴瑞隆地方服務不分藍綠，並稱讚賴瑞隆“是很優秀的民意代表，相信未來也是最好的市長，我們替他加油。”這番話被質疑倒戈引起討論。



對此，陳其邁11日在議會受訪時表示，大家私底下尊稱曾議長“阿姑”，曾與賴瑞隆是同選區，有非常多服務案件，一起為小港前鎮區建設努力。這幾年賴瑞隆服務認真打拼，曾是近距離觀察，尤其曾議長問政本來就不分藍綠，討論議題就事論事，所以應該是有長期的觀察。



陳其邁強調，這幾年在高雄，只要對的事情就不分藍綠，不要每次到選舉，就硬要說這是綠的、或藍的，這樣思想上會分裂，且做人也不能這樣，做人比做政治重要。