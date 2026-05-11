特朗普說“反台獨”？林佳龍：關心不用太擔心

台“外交部長”林佳龍接受質詢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月11日電（記者 鄭羿菲）美國總統特朗普將於13日至15日訪華，民進黨籍“立委”陳冠廷、王定宇11日質詢時關切美國對台立場，特朗普會說出“反對台獨”？台“外交部長”林佳龍回應，美國無論是公開或私下都一再表達對台政策不會改變，我們也與美不斷溝通。因美方最後是由特朗普主談，在談判桌上如何合縱連橫，我們得密切關注。



林佳龍強調，我們要關心，但也不用太擔心，只是得密切關注。



“立法院”“外交及國防委員會”11日審查今年度“外交部”主管收支公開及機密預算，並邀“外交部長”林佳龍列席。



陳冠廷質詢時問及，中美首腦會談在5月中開始，各界都關心，美國會不會說“不支持台獨”？甚至是說出“反對台獨”？美國會不會有機會什麼都不說？最負面的就是中方使美國說出“反對台獨”，對台主權影響將非常大。目前有否掌握到類似相關資訊露出？



林佳龍說，無論是特朗普政府或官員在公開場合或私下跟我們的溝通，都一再表達對台政策不會改變，但也有提到中國不斷要提台灣議題，我們密切關注也做好各種可能的因應，避免發生意外事情。



林佳龍強調，台美的溝通非常順暢，最近特朗普的國務卿、政府發言人都有表達立場，也向外界說明中國可能會談此問題。美方會表達自己的立場，文字上怎麼用有各種可能與意涵，我們做好因應與預防工作。



王定宇則問及，對台美關係的信心是來自於事前掌握美方可靠消息來源？還是部長個人的專業評估？



林佳龍說，我們綜合各方面評估，當然不希望對台灣議題有意外，主觀上美方也有不斷表達立場一致，對台灣政策立場一致，決策過程雖有幕僚作業，但外交涉及談判，而美方最後是由特朗普主談，最後在談判桌上如何合縱連橫，我們都要密切關注不能放鬆。台美當然有不斷溝通，也瞭解美方立場。