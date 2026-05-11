賴士葆：綠再搞二次軍購條例徒增朝野對立

藍委賴士葆。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月11日電（記者 張嘉文）軍購特別條例日前於“立法院”三讀通過，預算上限匡列為新台幣7800億元，較“行政院”原先主張的1.25兆縮減約4700億元。針對民進黨政府傳出不排除再推“第二次軍購條例”補足差額，中國國民黨“立委”賴士葆今天受訪時表示，在野黨並未刪除預算，而是要求商購與委製部分回歸常態預算審核。



賴士葆強調，若“行政院”堅持再搞特別條例，只是徒增朝野對立，對實質“國防”需求毫無幫助。



賴士葆今天在“立法院”受訪時，針對台官方傳出可能再推第二次的軍購特別條例一事作出以上表示。



另外，有美國部分官員對台灣軍購特別預算未能“一次到位”表示失望？



賴士葆指出，美方雖然口頭表示遺憾。但實際上他在質詢“國安局長”蔡明彥時，蔡坦言，美國在兩岸問題上仍是維持現狀。他強調，“立法院”通過的7800億元規模，已經全數滿足了對美軍購（FMS）的需求，只要是有發價書來，國民黨就給預算。



賴士葆提及，目前和台官方主張的4700億元差額，主要屬於商購以及委製部分。但這類預算不需要透過特別條例也能編列。行政部門大可編入年度預算中，每年增加1000億至1500億元，三、四年就能達到目標。



賴士葆提到，更何況，美國的武器交貨往往需要五年以上。以F－16V為例，簽約至今已七年仍未全數交貨。所以行政部門不應塑造出預算“一毛錢都不能刪”的假象，更不該為此僵持不下。



至於行政部門打算針對無人機採購另提特別條例，賴士葆批評，不需要再折騰了，光是上一個條例就已經耗費朝野大量精力，若要重新再來半年，只是浪費時間。



賴士葆說，與其浪費力氣在程序對抗，不如行政部門趕快來“立法院”做報告，將相關預算納入明年的年度預算中審議。如果“行政院”一味執著於編列第二次特別預算，不僅無法加速武器獲得，反而會讓朝野關係陷入無止盡的對立僵局，這只是在政治操作，對事實沒有任何幫助。