台股有520行情？台官方：重視市場安全

彭金隆接受質詢。（中評社 張穎齊攝） 藍委羅明才。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月11日電（記者 張穎齊）台股近期超熱，已站上4萬1000點，中國國民黨籍“立委”羅明才今日質詢提問，賴清德520就職2周年將屆，台股是否有“慶祝行情”？“金管會主委”彭金隆今日答詢表示，市場每天都在變化，“金管會”最重視的是市場安全、穩定與透明。



至於國民黨籍“立委”羅明才等23名藍委提出“因應中東戰事穩定民生經濟發放全民支援金特別條例草案”，主張因應中東局勢升溫、國際能源與原物料價格上漲，應比照過去普發現金政策，再度全民普發新台幣1萬元“國民支援金”，已於8日在“立法院”會完成一讀，並交付經濟、財政委員會審查。被問到對此案的看法，彭金隆表示，此案非“金管會”主管事項，不便評論，該特別條例主管機關為“國發會”，負責普發現金規劃、推動與宣導。



羅明才問，至於賴清德520就職2周年將屆，台股是否有“慶祝行情”？彭金隆則表示，市場每天都在變化，“金管會”最重視的是市場安全、穩定與透明。



羅明才也問，“主權基金”與“國安”基金規模是否擴大？彭金隆表示，“主權基金”涉及政府整體政策規劃，“金管會”將扮演自身角色。至於“國安”基金是否擴增至2兆元？他則回應，“財政部長”莊翠雲已對外說明過相關立場。



羅明才11日在“立法院”財政委員會質詢指出，中東戰事導致國際油價、原物料價格波動，台灣物價持續攀升，從手搖飲、便當到自助餐等民生物資皆普遍調漲，基層民眾實質薪資遭通膨侵蝕，生活壓力沉重。



“中東戰爭不是所有老百姓的錯！”羅明才表示，國際局勢惡化卻造成萬物齊漲，人民生活苦不堪言，因此提出普發1萬元“國民支援金”，希望在人民有需要時，“立委”能踴躍提案協助紓困。

