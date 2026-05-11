日商輪胎廠普利司通結束台生產　裁800員工

台灣輪胎大廠普利司通湖口廠驚傳即將關廠，11日門口聚集許多穿著制服的員工。（中評社 盧誠輝攝） 新竹縣議員羅美文11日到普利司通湖口廠現場關心。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月11日電（記者 盧誠輝）在台經營44年的輪胎大廠“台灣普利司通”將結束台灣生產，8日下午3點告知唯一的新竹湖口廠800名員工，11日上午召協調會，上午8點9台遊覽車分別載著將被解僱的員工前往4處進行勞資協商，氣氛低迷。勞動黨籍新竹縣議員羅美文也特別到場關心，他呼籲遭資遣員工應團結，勿簽任何協議。



台灣普利司通是日本普利司通集團（Bridgestone Corporation）旗下子公司，創立於1982年，位於新竹工業區，公司將轉型為以銷售與服務為核心的經營模式，不再於台灣本土進行輪胎生產。



普利司通在台灣已經營44年，上周五下班前就開始有該公司管理層告知員工即將關廠的消息，並表示11日要召開協調會，甚至傳出只要今天願意簽字同意資遣，就多發新台幣2萬元獎金。



對此，新竹縣政府勞工處證實，8日已經接獲普利司通通告將進行大量解僱，據縣府瞭解，普利司通6日有先告知工會幹部將進行資遣方案的溝通，並於11日與受影響員工進行自主協商，目前符合法定程序進行中。

