無人機產業特別條例？黃國昌：要能說服民眾

民眾黨主席黃國昌。(照:黃國昌臉書) 中評社台北5月11日電／中國國民黨、台灣民眾黨8日聯手在“立法院”三讀通過“保衛“國家安全”及強化不對稱戰力計劃採購特別條例”，匡列新台幣7800億元，比“行政院”版1.25兆少了新台幣4700億元，刪除強化本土“國防”、無人機等項目。府院正研擬另提出無人機產業相關特別條例草案，補足戰力。



民眾黨主席黃國昌則表示，提案是行政部門的權力，但提案是否能說服人民、“國會”才是最重要的事。“國防”產業是非常嚴肅的事情，不該成為綠友友想藉此大撈一筆、發大財。



“行政院”強調，將鍥而不捨儘速補足整體防衛體系所需關鍵戰力，“國防部”也將研處相關方案。



國民黨“立法院”黨團批評，特別預算本來就應該是因應重大、急迫、特殊情況，不是變成政府的“萬用提款機”。今日缺錢就隨意使用特別條例，這樣長期下來，財政紀律誰來守？



國民黨團書記長林沛祥說，黨團立場很清楚，支持合理、必要、真正有戰力的“國防”投資。但不代表“行政院”提什麼，國民黨就要閉眼蓋章。他強調，國民黨團會嚴格審查每一筆預算，而不是變成浮濫編列，甚至讓外界質疑有中飽私囊的空間。



林沛祥指出，人民期待的是有效治理，不是天天上演“不給錢就是不愛台灣”的政治連續劇。“國防”安全當然重要，但不能動不動就把在野黨抹成“對中共讓步”，這種情勒式政治操作，對民主討論沒有幫助。



民眾黨團總召陳清龍則認為，“國會”已三讀通過軍購特別條例，提升“國防”戰力的預算途徑不只一種。每年公務預算同樣可以規劃軍事投資項目，“政院”應尊重“國會”職權，不是繞道而行。