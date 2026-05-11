鄭麗文6月訪美　藍委表達祝福與支持

藍委賴士葆接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月11日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文傳出將於6月1日啟程訪問美國，為期約兩周時間，並會造訪華盛頓特區。國民黨“立法院”黨團書記長林沛祥和國民黨籍“立委”賴士葆今日受訪時，均表示祝福與支持，強調國民黨與美方維持良好關係是基本基調，更不希望美方因為軍購案有給鄭“穿小鞋（指刁難）”的情形發生。



根據目前規劃，鄭麗文此行重心將放在6月8日至12日的華府行程。然而，由於“立法院”日前通過的軍購特別條例預算規模與美方預期有落差，傳出行政部門與參眾議員的拜會行程可能因此卡關。



對此，賴士葆今天在“立法院”受訪時表示，對於鄭麗文訪美，黨內同志都抱持祝福的態度，“能夠見到越多人越好，層級越高、成績越好，我們都祝福”。



至於特別軍購案引發的爭議是否影響鄭麗文訪美行程，賴士葆強調，“立法院”已通過7800億元的預算，這已經釋放出足夠的訊息，他認為美方基本上是通情達理的，不至於因此刻意刁難，不希望因此而給鄭麗文“穿小鞋”。



賴士葆說，國民黨的對外基調非常明確，就是與美國維持良好的關係。即便在預算編列上有不同見解，也是基於財政紀律與實際需求的考量，不應影響政黨外交的互動。



林沛祥則指出，鄭麗文本來就規劃要先後訪問中國大陸與美國，而身為國民黨主席，這是極為正當且必要的事情，外界不必刻意解讀為“政治平衡”或是針對特定議題的滅火。



林沛祥舉例說，過去朱立倫擔任第一任主席期間，也曾訪問大陸，第二任主席則赴美訪問，“這都是很稀鬆平常的事情”，外界不需有太多的預設立場，這些是很正常的政黨交流。