習特會在即　盧秀燕避談軍購議題

台中市長盧秀燕致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月11日電（記者 方敬為）美國總統特朗普將於13日至15日訪華，牽動台海形勢。針對民進黨政府批評“立法院”在野黨刪減軍購規模新台幣4700億元，中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天出席活動受訪時，一改先前積極表態作風，不對軍購議題回應。



“立法院”8日表決，在野黨委員聯手通過新台幣7800億元“國防”特別條例，“行政院長”卓榮泰11日嘆軍購預算被“支離破碎”，並稱，政府一定會有所作為。美方則對台灣軍購規模不足1.25兆元表達失望，希望未能通過部分的資金能夠到位。



盧秀燕11日出席東勢區獨角仙公園啟用剪綵，接受媒體聯訪時，針對軍購規模7800億元，是否足夠，以及對台中無人機產業發展相關影響等議題，不予回應。



對於鼠患防治議題，她則表示，市府將啟動“台中NO鼠”計劃，市府9大局處將聯合動起來防治鼠患，維護城市環境品質。



盧秀燕主動宣布，台中市政府將啟動“台中NO鼠”計劃，將動員衛生、環保、經發、民政、都發、建設、水利、農業及教育等9大局處，針對食安稽查、環境清消、工地管理、農畜防護及校園衛生等領域祭出13項預防措施。



盧秀燕強調，市府要全力守護市民健康，透過跨局處聯防強化防疫，台中市近2年皆無漢他病毒確診個案，但面對夏季高溫及病媒活動風險增加，仍要加強部署，確保都市環境品質。