藍推晶片“國安法”　綠：會傷害產業海外布局

民進黨團幹事長莊瑞雄（右）接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 藍委賴士葆接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月11日電（記者 張穎齊）針對中國國民黨將推動《晶片“國安法”》立法，限制關鍵技術外流，台灣民眾黨主席黃國昌也表示肯定。民進黨“立法院”黨團幹事長莊瑞雄11日表示，保護關鍵技術固然重要，但若全面設限，恐將傷害台灣半導體產業海外布局與國際競爭力。



外媒報導，蘋果（Apple）與英特爾（Intel）已達成初步協議，未來將由英特爾為部分蘋果裝置生產晶片，美國因此積極籌組“晶片國家隊”。中國國民黨籍“立委”賴士葆表示，晶片產業是台灣矽盾，政府應嚴加保護，因此國民黨接下來將優先推動《晶片“國安法”》，避免台灣晶片製程與關鍵技術流失，導致台積電優勢遭削弱。



民進黨“立法院”黨團11日舉行輿情回應記者會，與會的有幹事長莊瑞雄、書記長范雲。記者問，國民黨將推動《晶片“國安法”》，有何看法？



莊瑞雄表示，國民黨不能說完全心地很壞，保護台灣晶片關鍵技術與供應鏈安全，民進黨也認同。但企業要進行海外布局、供應鏈分散，是全球半導體產業趨勢，“立法院”不應過度干涉。目前針對關鍵技術輸出與涉及“國安”事項，台灣已有審查與管理機制，包括“國安法”相關規範。



莊瑞雄認為，政府應採取精準管理方式，而不是全面設限，國民黨若對企業海外布局全面限制，將對整體產業競爭力造成傷害，“立法院”要非常小心。民進黨支持保護台灣關鍵技術，但若以過度立法方式干擾企業全球布局，反而可能削弱台灣半導體產業在國際市場的競爭優勢。