綠委挺台電改Logo　讚聶永真夠大咖

民進黨團幹事長莊瑞雄（右）。（中評社 張穎齊攝） 台灣電力公司原本的LOGO（上）出自書法家于右任，新版（下）則來自設計師聶永真的永真急制設計。（照片：上：台電帳單截圖；下：台電官網截圖） 中評社台北5月11日電（記者 張穎齊）台灣電力公司年年虧損新台幣上億，卻遭爆花新台幣96萬元標案請設計師聶永真設計新版Logo，取代于右任墨寶，挨轟“只是改成新細明體”。民進黨“立法院”黨團幹事長莊瑞雄11日表示，應尊重專業設計與公共美學，並讚聶永真夠大咖，各方意見，都尊重。



台電2022年至2024年間鉅額虧損，統計累積虧損已突破4200億元，負債比率逼近9成7，財務狀況嚴峻。雖2024年電價調整及燃料回落使虧損縮小，但至年底累積虧損仍達4229億元，面臨破產風險。



台電成立80周年，台電近期啟動企業識別系統（CIS）優化計劃，重新設計沿用多年的“台灣電力公司”字樣，並由設計師聶永真的“永真急制設計工作室”以新台幣96萬元得標。不過新版Logo曝光後，引發網路熱議，有遭質疑只是改幾個字就花近百萬，更失去原本書法家于右任書法字體的歷史感與文化韻味。聶永真對此反嗆，部分攻擊方式太粗糙低能了吧，他值得更好。



民進黨“立法院”黨團11日召開輿情回應記者會，與會者包括黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲。



針對台電花96萬元改Logo字體，莊瑞雄回應，文化設計與公共美學本來就容易引發社會討論，但不能貿然貼上浪費公帑標籤，而應回到設計內容本身檢視。台電此次強調數位化、國際化，本來就需要與時俱進，而原本的于右任字體也並未被完全廢除，而是採取新舊並存方式，每個人對設計的美感與價值判斷本來就不同，但社會也應理解專業設計市場行情。



“聶永真很專業，也夠大咖！”莊瑞雄說，96萬元標案價格是否過高？社會當然可以討論，但仍應尊重專業設計與市場機制。