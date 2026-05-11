公然輔選民進黨？“金管會主委”：假日受邀去

台“金管會主委”彭金隆接受質詢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月11日電（記者 張穎齊）台“金管會主委”彭金隆9日出席民進黨“台灣好生活2026縣市政策說明會高雄場”，遭中國國民黨籍“立委”葉元之11日質詢質疑，身為金融監理機關首長，竟公然輔選民進黨高雄市長參選人賴瑞隆。彭金隆答詢，自己是接受高雄市政府邀請，利用假日前往說明“金管會”政策，都有全程直播。



民進黨“台灣好生活2026縣市政策說明會高雄首發場”9日舉行，與會者包括民進黨籍高雄市長陳其邁、民進黨高雄市長參選人賴瑞隆、“行政院副院長”鄭麗君、“行政院秘書長”張惇涵及“金管會主委”彭金隆等人，主打高雄建設成果與未來城市政策藍圖。



葉元之11日於財委會質詢，這項活動本質上是民進黨舉辦的政治活動，“金管會”雖不是獨立機關，但主管金融監理的重要首長出席民進黨，當然也沒有什麼行政中不中立，只是讓他很訝異彭金隆竟會去。



彭金隆答詢，是高雄市政府邀請他說明“金管會”政策，且活動是在假日舉行，且是全程直播，自己主要是說明亞洲資產管理中心與金融政策，也經常受邀至學校、機關進行政策說明，而過去陳其邁確實曾與“金管會”討論高雄未來可發展方向，這些交流都是公開透明的。



葉元之批，民進黨發言人稱活動是由黨中央社運部邀請，而高雄市政府則協助邀請政務官，這是否行政資源介入政黨活動？“金管會”近年力推“亞洲資產管理中心”落腳高雄，金融業界卻有不少聲音認為，相較香港、新加坡，高雄並非金融重鎮，部分銀行、保險、投信與券商是礙於“金管會”壓力才配合南下出席？那為何不去新北市板橋區？很訝異彭金隆站上民進黨舞台。



彭金隆反擊，“金管會”歡迎其他縣市提出合作想法，並不是只在高雄，包括雙北等北部金融重鎮，也歡迎邀請“金管會”討論相關政策。他否認“金管會”要求金融業者南下高雄。



另外，民進黨籍“立委”鍾佳濱質詢，中國國民黨、台灣民眾黨“立法院”黨團8日通過的新台幣7800億元軍購特別條例，未納入無人機預算，恐影響台灣阻卻大陸渡海能力，並提到金融兵推、AI資安與極端情境下金融韌性進度？



彭金隆答詢，自己雖未深入研究軍事項目，但從俄烏戰爭已可看出無人機的重要性。



他強調，面對極端狀況，金融體系能否維持基本運作攸關社會安定，而關於金融兵推與社會韌性演練，過去一直都有持續進行，未來也必須結合AI技術強化資安防護能力。