周末綠大軍壓境台中　江啟臣緊跟盧秀燕避談

江啟臣、盧秀燕合體跑行程。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月11日電（記者 方敬為）民進黨政府啟動“台灣好生活”下鄉宣講，16日將到台中市，政壇解讀是另類輔選綠營台中市長參選人、“立委”何欣純。中國國民黨市長參選人、“立法院副院長”江啟臣今天與同黨台中市長盧秀燕一同出席剪綵活動，針對綠營大軍壓境，江態度低調，笑而不語。盧秀燕則拉抬江啟臣，向民眾保證，江未來擔任市長，一定會讓台中建設更多，讓台中好生活。



備戰2026年九合一選舉，民進黨啟動“台灣好生活”下鄉宣講巡迴，由“行政院”團隊領銜，首場在9日於高雄市登場，“行政院副院長”鄭麗君打頭陣，拉抬民進黨高雄市長參選人賴瑞隆，被質疑是動用行政資源輔選。“行政院”發言人李慧芝則強調，向民眾說明政策是政府的責任。第二場預計於16日選在台中市舉辦。



江啟臣與盧秀燕11日一同出席東勢區獨角仙公園啟用剪綵，針對綠營大軍壓境，江啟臣受訪時表示，希望聚焦活動本身，對其餘議題不予回應。盧秀燕則在致詞時積極拉抬江啟臣，強調江是台中山城地區的子弟，長期關心地方發展，並在“中央”爭取許多建設經費，未來江啟臣接棒擔任市長，一定會讓台中建設更多，山城發展更繁榮！



江啟臣連日面對對手陣營出招，均以“冷處理”方式應對，包括何欣純質問對軍購預算規模的看法，以及周末民進黨府院壓境台中，江啟臣都不回應。據瞭解，江陣營採取“不激化”對抗的策略，訴求聚焦市政議題，並與盧秀燕“綁定”，連袂在全市跑透透，透過盧秀燕母雞效應打好基礎，走穩扎穩打的選戰路線。