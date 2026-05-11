藍議員批鼠患議題淪認知作戰　網軍美化高雄

國民黨籍高雄市議員許采蓁11日在議會質詢。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月11日電（記者 蔣繼平）台北市鼠患議題引發藍綠政治交鋒。中國國民黨籍高雄市議員許采蓁11日在議會質詢時表示，網軍在社群平台狂洗“台北公園都是老鼠，高雄公園都是松鼠”，結果她去公園一看就發現垃圾、老鼠，她用影片打臉，高雄公園淪“米奇天堂”。



民進黨籍高雄市長陳其邁答詢表示，會根據議員建議風險高的地區周遭列為優先清除、檢討環境衛生改善事項。高雄最近兩年漢他發生案例為零，市府會持續阻斷傳播鏈。陳其邁強調“這是衛生作戰，不是政治作戰”。



高雄市議會第4屆第7次定期大會11日進行市政總質詢。許采蓁上午質詢時PO多支影片與照片，打臉網路社群都在流傳“台北公園都是老鼠，高雄公園都是松鼠”的說法，揭露高雄多處公園垃圾裸露，老鼠在垃圾桶內大吃Buffet的實際情況。



許采蓁表示，趁著“台北鼠患”議題在網路大肆被討論，網路平台脆（Threads）、PTT（批踢踢實業坊）等出現許多新帳號都在洗版、洗口號，試圖醜化台北、美化高雄，但嘴上說得很好聽，跑去高雄的公園實際看才知道落差很大。



許采蓁表示，前鎮五甲公園的腳踏車架，一台車都沒放，卻有垃圾成堆與肥滋滋的老鼠，在公園步道沒走幾步就出現老鼠，活動中心廁所也有，涼亭也有，甚至發現裸露的垃圾桶容易製造髒亂，裡頭還有四隻老鼠在吃自助餐。



許采蓁強調，鼠患猖獗的主因就是“食物源充足”與垃圾嚴重裸露，針對商圈、市場防治還不夠，公園卻變成大死角，她建議要納入重點防治，同時參考紐約市防鼠經驗，補助商圈與市場採購加蓋的子母車，從源頭徹底阻斷食物來源。