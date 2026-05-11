綠展開施政大內宣　許采蓁揭高雄7大蚊子館

國民黨籍高雄市議員許采蓁11日在議會質詢秀出一張高雄蚊子館地圖。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月11日電（記者 蔣繼平）年底就是九合一選舉，綠營已啟動施政大內宣“台灣好生活”。中國國民黨籍高雄市議員許采蓁11日在議會質詢時表示，高雄長期被綠營執政，7項大型建設淪為蚊子館，前後浪費新台幣103億元的納稅錢，她痛批，錯誤政策比貪汙更可怕。



民進黨籍高雄市長陳其邁答詢表示，當初高雄輕軌曾被批蚊子車廂，現在輕軌已經成圓，2025年共有 1333萬人次搭乘，遠超預期，還被要求多買車廂。所以整體公共設施規劃，要有長期效果與周遭配套都必須充足時間。



陳其邁提到，“鳳山車站”、“高雄港旅運中心”屬於“中央”權責，市府也會協助。亞灣區現況符合當初相關規劃，高雄軟體科學園區也已到位，招商情況不錯。旗山糖廠定位不明，多頭馬車要做檢討，也牽涉其他機關協調，會持續滾動檢討。



高雄市議會第4屆第7次定期大會11日進行市政總質詢。許采蓁上午秀出一張高雄蚊子館地圖，指出7項蚊子館大型公共建設，總金額達新台幣103.88億元，成為綠營執政笑話，淪為全台笑柄，她並指出103億可讓全高雄國中小吃4年的免費營養午餐。



許采蓁表示，“東九道之驛、高雄旗糖農創園區”當初花2.6億元打造，但她去現場看都沒人，倉庫群很多也沒開，能逛店家不到5%。“新濱町海洋廚房”原本是鼓山魚市場，當初花1億打造，現在已重新開幕了3次，成為全台灣的笑柄。



許采蓁表示，位在高雄客家文化園區內的“高雄國際演藝廳”，當初花1億打造，結果空轉6年。景點“岡山之眼”花1.3億元蓋的，結果被點名最無聊景點外，還已經休園一年，說年底要完工重啟，但都還沒聽到消息，進度恐怕落後。

