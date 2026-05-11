關注：習特會倒計時　藍親美派轉低調

國民黨主席鄭麗文規劃6月份出訪美國。（中評社 資料照） 中評社台中5月12日電（記者 方敬為）中國國民黨內部對美軍購規模的拉鋸戰，歷經內部折衝及在野共識後，終於在8日完成表決通過新台幣7800億元版本，紛爭暫時落幕，值得注意的是，先前主張軍購規模至少8千億元的藍營親美派在此後態度轉為低調，或許與中美峰會即將舉行，以及國民黨主席鄭麗文6月規劃出訪美國有關。



美國總統特朗普將於13日至15日訪華，牽動台海形勢。針對民進黨政府批評“立法院”在野黨刪減軍購規模新台幣4700億元，先前主張軍購規模應該8、9千億元的藍營親美派代表、台中市長盧秀燕11日出席活動時，一改先前積極表態作風，不對軍購議題回應。



隨著“習特會”進入倒數計時，中美博弈再度使台海局勢籠罩在高度不確定因素之下，尤其當特朗普主動表達中美高層會晤需求，不少專家學者示警，台灣很可能成為中美談判桌上的“菜單”，先前美台談妥的軍購案以及相關預算額度很可能出現變數，甚至直接被推翻，這也讓國民黨內親美派必須按兵不動，審慎觀望。



畢竟，藍營親美派此時若繼續高調表態，極可能在中美峰會後淪為兩頭落空的政治祭品，因此選擇在當前轉趨沉寂，實為一種觀望風向的政治避險。在鄭麗文於去年10月接任黨魁後，其以穩健的兩岸與對外路線人氣水漲船高，國民黨內親美勢力即欲透過軍購規模意見分歧，來消解鄭的聲望，但顯然低估了當前國際形勢的複雜性，尤其是中美關係的轉圜，以及台灣議題的“被籌碼化”風險，因此陷入了進退維谷的尷尬境地。



此外，鄭麗文在訪問中國大陸促成國共領袖會談後，接著又將在6月份訪問美國，預計走訪華府、紐約等主要城市，並將出席哈佛、哥大等智庫交流，鄭麗文展現“親美和陸”的路線定性，也讓藍營親美派有所忌憚，轉趨低調，其來有自。