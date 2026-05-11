無人機預算被刪光　何欣純狠批江啟臣

民進黨發言人吳崢主持的直播節目《午青LIVE》推出新企劃“加點大來賓”，台中市長參選人何欣純上線受訪。（照:民進黨臉書） 中評社台北5月11日電／“立法院”上周五通過在野黨版的軍購特別條例，匡列預算新台幣7800億元，比“政院”版的1.25兆元少了4700億，關鍵的無人機、無人艇等商購未被納入。民進黨台中市長參選人何欣純今日表示，台中是無人機產業重鎮，中國國民黨“立委”江啟臣嘴巴喊支持“國防”卻不投票，扼殺院版1.25兆帶給台中產業升級轉型的機會，令人遺憾。



民進黨發言人吳崢主持的直播節目《午青LIVE》推出新企劃“加點大來賓”。何欣純今在節目上表示，表決前她已多次呼籲江啟臣出席投票、支持“行政院”1.25兆版本，台中是無人機產業鏈的重鎮，原有機會獲得政府挹注產業升級的5千億活水，對於江啟臣與台中市藍委反對院版，她感到非常遺憾且痛心。



何欣純指出，江啟臣宣稱議事中立不投票，完全是假議題，因為江啟臣過去早已有多次配合國民黨團進場投票的紀錄。但如今“政院”1.25兆能真正照顧台中產業與勞工的機會，江啟臣卻不投票。



何欣純強調，江啟臣與台中市長盧秀燕多次喊支持“國防”，卻只是嘴巴說說，並沒有用行動支持，此舉令台中業者與基層感到非常失望。台中產業升級轉型、帶動經濟發展與就業機會的契機，被江啟臣所扼殺。



何欣純表示，樂見“行政院”再提出版本，補足“國防”戰力缺口，也給台中升級轉型的機會，呼籲江啟臣與台中市藍委別再阻擋。何強調，當選台中市長後，會成立台中市產業創新轉型的整合平台，由市府扮演整合的關鍵角色，以“台中隊”模式幫助中小微及傳統產業，“出國”拓展訂單，讓台中產業走向國際。