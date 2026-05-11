鄭麗文：台灣不接受任何形式的強迫或戰爭

國民黨主席鄭麗文。（中評社 資料照) 中評社台北5月11日電／中國國民黨主席鄭麗文近日接受《南華早報》專訪表示，國民黨堅定捍衛《“中華民國憲法”》與民主制度，兩岸未來發展必須建立於和平方式、尊重台灣人民意願及人民福祉上，絕不接受任何形式的強迫或戰爭。



針對外界關注的“百年和平”理念，鄭麗文表示，兩岸和平不應因台灣內部政黨輪替而反覆震盪，台海穩定更不應成為短期政治操作的工具，和平必須建立在持續性的制度與互信之上，唯有如此，才能真正降低區域風險，避免兩岸陷入惡性循環。



鄭麗文指出，當前台海局勢持續升溫，國際社會普遍關注區域和平穩定，國民黨作為負責任的主要政黨，始終主張透過對話、交流與互信降低衝突風險，避免台灣陷入戰爭危機。她認為，只要回到“九二共識”、反對“台獨”的共同政治基礎，兩岸便有機會重新恢復和平交流與善意互動。



鄭麗文4月7日至12日赴大陸訪問。她說，她此次訪問中國大陸的重要目的之一，就是向國際社會證明，“和平是做得到的”，兩岸之間並非只能走向對抗與衝突。她強調，國民黨所追求的，是一條能夠長期維持和平穩定、避免戰爭風險、保障台灣人民安全與發展利益的務實路線。



針對兩岸交流議題，鄭麗文表示，國民黨希望推動更多元、更多層次的交流，包括青年、文化、觀光、產業及民間互動。近年兩岸關係惡化，已對台灣觀光、服務業、農漁業及許多基層產業造成明顯衝擊，台灣社會普遍期待兩岸恢復穩定交流與正常互動。



至於“國防”安全方面，鄭麗文說明，國民黨支持強化“國防”、合理且有效的對美軍購，以及提升台灣自我防衛能力；但同時認為，任何重大“國防”預算都應具備具體內容、透明程序與有效監督，不能成為缺乏細節的“空白授權”。



鄭麗文認為，真正負責任的“國防”政策，不只是提高數字，更重要的是如何將每一筆預算真正轉化為有效戰力，包括武器交付效率、戰略需求匹配以及軍人待遇與人才培育等問題，都應務實面對。

