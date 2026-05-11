韓國瑜率朝野委員訪凡爾賽宮　讚嘆文化底蘊

韓國瑜率“立院”跨黨派訪團赴法國，參訪凡爾賽宮。（韓國瑜臉書） 中評社台北5月11日電／中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜9日深夜率“立法院”跨黨派訪團啟程前往法國、英國推動“國會”外交。韓國瑜今日在臉書發文表示，訪團已抵達法國，展開首日的“國會”外交行程。他說，在法國參議院友台小組以及駐法代表郝培芝的安排下參訪凡爾賽宮，感受由“太陽王”路易十四於1682年起打造的歷史美感與文化底蘊。



隨行的國民黨“立委”楊瓊瓔透露，趁著行程空檔到法國凡爾賽宮參觀時，遇到從台中來旅遊的鄉親。她直呼沒想到飛了將近一萬公里來到法國，巧遇台中鄉親。



韓國瑜9日晚上臉書發文指出，他將與“立法院”跨黨派委員們，啟程前往法國與英國，展開“國會”外交之旅。感謝法國參議院友台小組及歐洲台灣商會聯合總會的邀請，他帶著台灣的熱情與溫暖前進歐洲，與“國會”友人及智庫朋友深入互動。



韓國瑜透露，將參加在倫敦舉行的“歐洲台灣商會聯合總會”活動，為長期在海外打拼的台商及僑胞朋友們加油打氣，做他們最堅強的後盾。他將代表台灣民主基金會，與合作夥伴英國西敏寺民主基金會交流，深化情誼。感謝各位好朋友們的關注與支持，會用最溫暖誠摯的心，把熱情帶出去、把友誼帶回來！



同行委員包括，國民黨“立委”楊瓊瓔、羅廷瑋、魯明哲、張嘉郡（11日抵達歐洲）。民進黨“立委”林楚茵、邱議瑩、王義川、李柏毅，民眾黨“立委”邱慧洳等人。



同行的藍委楊瓊瓔11日在臉書表示，跟著韓國瑜院長一起拜會法國參議院副議長，努力拚“國會”外交，讓世界看見台灣！行程空檔來到凡爾賽宮參觀時，突然聽到一聲好親切的閩南語口音：“欸？那個好像楊瓊瓔喔”？她立刻轉頭大笑：“對啦！真的是瓊瓔”！



楊瓊瓔說，沒想到飛了將近一萬公里來到法國，竟然能遇到咱們台中來旅遊的鄉親，還結交了新朋友！大家驚呼連連，開心地趕快合照留念。這種他鄉遇故知的感覺太溫暖了！帶著鄉親滿滿的祝福，瓊瓔會繼續努力拚外交，讓台灣更發光！