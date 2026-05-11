李同榮示警全民瘋炒股　恐爆發股房雙崩　

全民炒股不買房，房市趨勢專家李同榮提出四大警訊。（照：吉民網） 中評社台北5月11日電／台股飆漲，房市趨勢專家李同榮在吉家網撰文指出，當前市場已出現“全民瘋股”現象，不僅投資客熱衷股市，就連原本準備購屋的首購族，也開始將辛苦籌措的購屋自備款轉投入股市，使銀行信貸結構逐漸失衡，他提醒一旦金融市場反轉“股房雙崩”，恐將引爆本土金融風暴，後果不容小覷。



李同榮示警一大畸形現象，部分年輕首購族原本準備第一桶金做為購屋的自備款，也因股市行情火熱而延後購屋、將資金全部轉進重押股市，希望透過短線獲利“再賺第二桶金”，而這種現象表面上看似資金活絡，但實際上卻反映出股市房市四大警訊，包括房市剛性需求被延後、信貸資金過度集中股市、金融體系結構性失衡、市場投機氛圍快速升溫。



李同榮進一步示警，當前股市投資氛圍已逐漸接近過熱階段，若指數進一步衝上4萬5千點，就正考驗“擦鞋童理論”是否失靈，他同時點出投資退場關鍵甜蜜點，當股市上了4萬點，已近“獲利九分飽”，若衝上4萬5千點，可說是“十分飽”，再衝5萬點，恐會“超飽吐回來”。



李同榮同時指出，當全民瘋股、甚至連購屋剛需都“棄房投股”，連小白也瘋狂時，市場往往已進入高危險區，這種瘋股現象若持續發酵，未來恐出現政府意想不到的兩種結果，第一種是“股房雙崩”引發金融風暴。當市場從投資逐漸演變成全民投機，甚至連“路邊攤都在談股票”時，往往就是風險最高的時刻，若股市在過度槓桿與瘋狂追價後出現崩跌，恐導致大量散戶資金套牢、信貸違約增加、消費信心崩潰，房市購屋動能也將急凍，一旦股市與房市同步轉弱，恐引發金融體系連鎖震盪。



第二種可能則是“股房雙強”。當股市獲利資金開始尋找新的資產避風港時，沉寂已久的房市可能重新成為資金停泊處，李同榮認為，若未來出現“資金由股轉房”現象，市場恐重演1988年間股市、房市與地下金融資金快速輪動的投機景象，包括股市獲利資金大量湧入房市、房價再度被推升，以及投機炒作死灰復燃，屆時，若政府持續打房，可能壓抑經濟與選情；但若政策轉向鬆綁，又可能助長資產泡沫，讓政策陷入兩難。