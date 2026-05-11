莊競程偕新竹市綠小雞拍形象照　老柯也入鏡

民進黨籍新竹市長參選人莊競程11日偕同新竹市綠營小雞一起拍形象照，家住新竹市的綠委柯建銘也入鏡。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月11日電（記者 盧誠輝）民進黨籍新竹市長參選人莊競程11日偕同新竹市綠營小雞一起拍形象照，莊也拋出包括“普發現金一萬元、敬老愛心卡加碼、65歲以上健保免費”三大福利政策，挑戰現任新竹市長高虹安，強調要打造幸福城市，讓年輕人減輕負擔，更要讓長輩安心養老。



高虹安年底將尋求連任，綠營挑戰者原本難產，但在幾經轉折後，終於在4月中旬確認提名前綠委莊競程應戰。莊過去雖長年深耕台中，但因曾在新竹陽明交通大學擔任助理教授，跟新竹市也算有點淵源，莊此次願意接受徵召出來挑戰高，讓士氣低迷已久的新竹市綠營小雞都寄予厚望。



莊競程11日和10位民進黨籍新竹市議員一起在民進黨新竹市黨部拍形象照，家住新竹市的民進黨籍“立法委員”柯建銘也到場一起入鏡，展現團結迎戰年底選戰的氣勢。



莊競程表示，新竹市擁有相對穩健的財政條件，在不舉債、不破壞財政紀律、不排擠教育、社福與重大建設的前提下，市政資源應該真正回應市民需求。未來將在完整財務評估後，推動普發現金一萬元，希望直接減輕市民家庭負擔，同時活絡地方消費與經濟循環，讓市政紅利真正回饋給市民。



莊競程指出，他若當選也將推動敬老愛心卡加碼至1200點，並首創點數可跨月累計、一年內皆有效，讓使用方式更具彈性。至於高齡照顧問題，莊也提出65歲以上長者健保費免費政策，希望能夠協助年輕家庭減輕負擔，讓年輕人能更無後顧之憂在新竹市為未來打拚。