韓國瑜巴黎僑宴勉為台灣打拼

“立法院長”韓國瑜（左3）率團前往法國、英國參訪，並設宴款待旅法台商及僑界代表表達感謝之意。（照：韓國瑜臉書） 中評社台北5月11日電／中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜率團前往法國、英國推動“國會外交”，於巴黎時間10日上午抵達法國，晚間則由“立法院”訪問團設宴款待旅法台商及僑界代表，向僑胞表達感謝之意。韓國瑜致詞表示，台灣在國際亮眼表現，是民眾與海外僑胞共同努力的成果。他勉勵在場所有人，要以身為台灣人為榮，團結一致為台灣打拚，眼中沒有藍綠白，心中只有台灣情。



韓國瑜9日起到17日率團前往法國、英國推動“國會”外交。“立法院”今天發出新聞稿表示，訪團一行抵達巴黎後，由駐法國代表郝培芝接機並為訪團進行午餐簡報會後，隨即在邀訪單位法國參議院友台小組安排下，前往承載法國深厚人文歷史、也是現今法國國會舉行聯席會議場所的凡爾賽宮參訪，在導覽人員解釋下，帶領訪團深入了解珍貴的法國文化遺產。



晚間則由“立法院”訪問團設宴款待旅法台商及僑界代表，藉此向長期深耕當地、支持台灣外交與國際連結的僑胞表達誠摯感謝，肯定大家在促進台法民間交流，與經貿合作上扮演的重要角色。



韓國瑜致詞時特別感謝“世界台商總會”名譽總會長蔡國泰、“國策顧問”黃行德、“旅法印支華人會館”會長江基民及僑界朋友，在假日中踴躍出席相聚，並一一介紹在場的三黨“立委”，強調此次是擔任“立法院長”以來首次訪問歐洲，第一站便來到巴黎，為辛苦打拚的僑胞帶來娘家的問候與支持。



韓國瑜表示，台灣土地只占全球萬分之3、人口占千分之3、但工業產品卻占全世界產能的百分之3。台灣在國際亮眼表現，是民眾與海外僑胞共同努力的成果。他特別介紹台灣現有5大優勢，包括最先進的高科技半導體及晶圓代工、優質的醫療技術與全民健保制度、各行各業隱形冠軍的中小企業、舒適的生活與良好的治安，以及擁有百分之百自由民主的公民社會。

