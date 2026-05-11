親綠民團523上街　支持提2次國防特別條例

民團召開記者會，宣布於23日舉辦“真和平，要國防”523遊行活動。（照片：經民連） 中評社台北5月11日電／“立法院”會8日三讀通過“國防”特別條例，台灣公民陣線、台灣經濟民主連合等民間團體今天表示，這將嚴重衝擊台灣防衛韌性及不對稱戰力建構，因此他們將於23日上街遊行“要國防”，也認為“行政院”應提出第2次“國防”特別條例草案。



“立法院”會8日三讀通過“國防”特別條例，匡列上限新台幣7800億元，但排除商購及委製案項。外界關注，遭排除在軍購條例之外的無人機等項目，“行政院”是否會另推特別條例。



台灣公民陣線、台灣經濟民主連合等民間團體今天在“立法院”群賢樓前召開記者會，宣布他們將於23日下午在台北市舉辦“真和平，要國防”523遊行活動。



與會團體表示，“行政院”提出8年、預算規模1.25兆元的強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例草案，卻被“立法院”改得面目全非，不僅金額被大砍，還被大刪5大重要項目，嚴重衝擊台灣防衛韌性及不對稱戰力建構。



經民連智庫召集人賴中強說，經民連智庫9日提出“賴政府”應提第2次“國防特別條例”倡議，今天也將問卷與邀請函送達擬參選縣市長的藍、綠“立委”辦公室，希望他們表態，是否支持由“行政院”提案、“立法院”通過“第2次國防特別條例草案”，將先前遭“立院”排除的5項軍備提升案納入規範，包括各型無人機、無人艇及反制系統等。