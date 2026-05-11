台灣上習特會菜單？趙春山：不是主菜

學者趙春山。（截自“新聞大白話”YouTube直播畫面) 中評社台北5月11日電／美國總統特朗普將於13日至15日訪華，台灣會被列入談判“菜單”？淡江大學大陸研究所榮譽教授趙春山指出，台灣一定是一道菜，但不是主菜。至於美方會不會把“不支持台獨”變成“反對台獨”，他直接明說：不會。他分析說，之後大陸領導人習近平可能還要回訪美國，種種因素加起來，這次“習特會”會留下一個問題：“欲知後事如何，且待下回分解”。



趙春山9日在《新聞大白話》節目中指出，台灣問題在“習特會”上，一定是一道菜但不是主菜，但會不會到甜點就不曉得，甜點是最後才上。趙春山認為，中美雙方對台灣問題的表述一定是“求同存異”，換句話說要“擱置爭議”。“同”的地方很簡單：樂見兩岸和平對話，有助台海穩定。這些外交辭令不知道講了多少次。



他接著表示，“異”的地方中美可能說一些重要的表述，不過會不會有“新三不”、“第四公報”、或者有人擔心會不會把“不支持台獨”變成“反對台獨”，趙春山說明，包括軍購問題，大陸一定會表示關切，甚至最近賴清德的出訪都會提出來。但是美國會不會在這方面做明確的表態？他認為“不會”。



趙春山繼續分析，因為這次“習特會”、並不是談這麼一次就一切都決定了，之後還有後續，包括習近平可能還要到美國去回訪，今年聽說還有另外三次會面，雙方不會因為這次的會、因為台海問題搞得不歡而散，影響到後面的交往。而且後面還有很多地方可以觀察，譬如說明年中國大陸二十一大、後年有台灣大選、美國總統選舉。這些都會讓這次“習特會”留下一個問題：“欲知後事如何，且待下回分解”。



