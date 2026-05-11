不支持無人機產業？蔣萬安：預算要花在刀口

台北市長蔣萬安。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北5月11日電（記者 莊亦軒）軍購特別條例日前於“立法院”三讀通過，預算上限匡列新台幣7800億元，較“行政院”原先主張的1.25兆縮減約4700億元。民進黨“立院”黨團幹事長莊瑞雄點名預算遭砍重災區都是國民黨執政縣市。中國國民黨籍台北市長蔣萬安11日受訪表示，上周“立法院”在國民黨團非常團結，在野共同努力通過軍購預算，接下來必須確保每筆預算花在刀口上。



由於遭藍白刪除的4700億元，包括台軍方商購、委製的無人機、無人艇等，今天相關產業股價一度幾乎全部跌停。



民進黨“立院”黨團幹事長莊瑞雄11日上午表示，這次刻意排除“商購”跟“委製”造成很大衝擊，無人機產業是重災區，而各縣市無人機產業分布，新北市52家、台北市43家、桃園市33家、新竹市21家、新竹縣11家、宜蘭3家，“重災區在哪裡？國民黨執政的縣市！”



蔣萬安11日下午出席台北市社會局舉辦“公益台北愛心平台感恩會”，會前接受媒體聯訪，記者提問莊瑞雄點名台北市難道不支持43家無人機產業，但軍購案頻頻被爆出由茶葉商、水產、裝潢業者得標。



蔣萬安回應，“我一直強調支持厚植台灣的‘國防′實力”，以及進行必要且合理的軍事採購。



被問到有關民進黨頻打國民黨團、民眾黨團共同支持“三班護病比正式入法”，蔣萬安表示，“我想照顧護理師是政策，不是籌碼”。