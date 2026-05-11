習特會將登場　鄭麗文：中美和解是最大福音

國民黨主席鄭麗文。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月11日電（記者 張嘉文）美國總統特朗普訂13日至15日訪華。中國國民黨主席鄭麗文今天下午受訪對此表示，對於中美領導人會面樂觀其成，她強調，中美兩大強權若能發展出正面友誼、達成和解合作，將是“全世界最大的福音”。



鄭麗文今天下午在國民黨中央黨部和媒體茶敘，她針對本周即將登場的習特會表示，台海區域應盡力避戰，並創造和平的可能性，而這中間“美國的態度與支持至關重要”。



鄭麗文說，台灣過去位居冷戰時期“第一島鏈”的位置，本質上是東西方兩大陣營對峙的戰爭最前線。然而，當前從日本、韓國到中國大陸東南沿海，再到台灣、香港、新加坡，這一整片區域已發展成全球最富庶、經濟最發達、科技最先進的地帶。



她認為應改變冷戰思維，讓此區域成為“和平與繁榮地帶”（Pacific Peace and Prosperity Zone），而非戰爭前沿。



鄭麗文表示，因此不只台灣內部朝野應該和解，兩岸應該和解，她也真正期待看到中美能夠和解合作。中美兩大強權的共同意願，是讓人類在科技時代登上繁榮新高峰的關鍵。她希望美國能扮演更加積極的角色，與中方共同為區域和平做出貢獻。



另外談到6月的訪美行程，鄭麗文指出，目前預計在6月初出發訪美，行程約為兩周。規劃將橫跨東西兩岸，西岸包括舊金山、洛杉磯，東岸則涵蓋波士頓、紐約與華府，目前也正積極聯絡是否前往德州，行程非常豐富多元。

