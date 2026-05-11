宋興洲：中方先布局　美國無台灣牌操作空間

東海大學政治系教授宋興洲。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月12日電（記者 方敬為）美國總統特朗普將於13日至15日訪華，牽動台海形勢。東海大學政治系教授宋興洲接受中評社訪問表示，北京在峰會召開前，透過邀請中國國民黨主席鄭麗文訪陸進行國共領袖會談，已展現出精準的戰略布局，將兩岸事務定調為“內部事務”，從而實質上壓縮了美方在談判桌上操作“台灣牌”的空間。



宋興洲說，這次特朗普訪問北京的姿態相對較低，因為對中國有所求，那台灣議題勢必要有程度上的讓步，具體可能反映在對台軍售暫停，另外就是政治上的一些表態。當然，中方不會要求美方具體該要如何，因為對中國大陸而言，兩岸事務不假外人之手，端看美方誠意。對特朗普而言，最能夠交易且最無傷大雅的就是台灣議題，因為美國對台該掠奪的都已到位，台灣對美的可利用價值已不多了。



宋興洲，美國亞利桑那州立大學政治學博士，曾任東海大學學務長、政治系主任、東海大學都市暨區域發展研究中心主任、成功大學東南亞中心特約研究員。研究專長在政治經濟學、比較政府與政治、國際政治、兩岸關係等。



特朗普將於13日至15日訪問北京，並預計14日舉辦中美峰會，牽動全球地緣政治的敏感神經。美國國務卿盧比奧日前證實，台灣問題將成為雙方交涉的內容之一，台灣面臨的外部壓力已浮上檯面。



宋興洲表示，可以觀察中國大陸在特朗普訪華前，已率先出手部署，透過國共領導人會談，讓台灣社會對於兩岸關係穩定所帶來的和平紅利，出現想像空間，當台灣內部民意出現微妙轉變，對美方的盲目跟從轉為理性審視，這使美國在峰會中試圖以台灣議題作為籌碼的效力大打折扣。



他提到，台灣內部的民意轉變，從近期針對軍購預算的激烈討論便可見一斑。當前國民黨內部以鄭麗文為首的領導層，在應對軍購預算時展現了不同以往的自主性，特別是堅持不隨民進黨政府高達新台幣1.25兆元規模起舞，這種回歸財政紀律與和平思維的立場，獲得民意支持，也讓台灣社會對美國的觀感有更多不同的見解。

