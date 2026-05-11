綠召委陳冠廷提三解方　補足軍購預算缺口　

綠委陳冠廷。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月11日電／軍購特別條例8日於“立法院”三讀通過，預算上限匡列為新台幣7800億元，較“行政院”原先主張的1.25兆縮減約4700億元。對此，“立法院外交國防委員會”民進黨籍召委陳冠廷11日提出三項解方，包括另提針對商購與維保的特別條例，或透過一般公務預算中的跨年度新興計劃預算補足缺口，以及視財政狀況提出追加預算，將持續溝通尋求解方。



陳冠廷指出，“國防”採購不同於一般採購，除了匯率波動外，還涉及原物料價格、國際產能排程、製程期程與盟友共同需求。尤其俄烏戰爭與以哈衝突後，美國與其盟友對軍備需求大幅提高，若台灣仍以僵化的一年一期方式處理軍購，未來若交付時程提前、價格調整或產線排程變動，都可能因上限過低與程序限制而喪失彈性。



陳冠廷強調，在野黨一方面質疑軍購可能交付遲延，另一方面卻排除能補強戰力與維持裝備妥善率的商購與維保，甚至再增設重重關卡，形成雙重矛盾。“如果擔心軍購延宕，就更應該把商購與維保納入整體‘國防′規劃，而不是把最能補破網的工具排除在外。”



針對未來如何“亡羊補牢”，陳冠廷提出三個可行方向：第一，另提針對商購與維保的特別條例；第二，透過一般公務預算中的跨年度新興計劃預算補足缺口；第三，視財政狀況提出追加預算。



他也表示，若未來稅收因證交稅等因素出現餘裕，政府應嚴肅討論資源優先順序，將經費投入“國防”產業、少子化對策，或針對最弱勢者的社會支持，而非在野黨提議粗放式的普發處理。



陳冠廷提醒，“國防”預算的目的在於保護台灣既有的民主、產業與人民生活。當台灣擁有重要資產，卻缺乏足夠防衛能力，就等於讓“國家”暴露在更高風險之中。他以科威特經驗為例指出，富裕國家若缺乏足夠“國防”準備，一旦遭遇侵略，將付出極高代價。