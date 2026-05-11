無人機等被砍光　藍黨團：可編常態預算

藍委林沛祥受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月11日電／“立法院”日前三讀通過軍購特別條例，預算匡列上限為新台幣7800億元，有外媒報導，華府對此感到失望。中國國民黨團書記長林沛祥今天表示，商售、委製及技轉等，只要對台灣有利，仍能編列於常態預算中，不是什麼事都放進特別預算，若變成“政治提款機”或“項目萬用包”，不只是“國會議員”感到奇怪，任何一名關心“國家”的人民都會認為應該要好好審查。



軍購特別條例8日於“立法院”三讀通過，預算上限匡列為新台幣7800億元，較“行政院”原先主張的1.25兆縮減約4700億元，無人機、無人艇等預算全部刪除，造成今天相關產業股價一度幾乎全面跌停。



“路透社”報導，一位不具名的美國高級官員10日表示，美國對“立法院”所批准預算低於華盛頓認為所需的金額感到失望。



林沛祥今天接受訪時指出，商售、委製走平常的一般預算編列，讓“國會”好好監督審查，因為特別條例比較難實質監督，美方的商售、委製或技轉，若真的對台灣有利，可以在常態預算編列。



林沛祥表示，今年的“國防”常態預算就高達9千多億元，創史上新高，國民黨支持“國家安全”，台灣要加強“國防”，但可以用常態預算來編列，不是什麼事都放進特別預算，若變成“政治提款機”或“項目萬用包”，不只是“國會議員”感到奇怪，任何關心“國家”的人民都會認為應該要好好審查，而不是一昧的什麼事都放進“萬用包”。



林沛祥重申，特別預算本來就應該是因應重大、急迫、特殊情況，不是變成政府的“萬用提款機”，今天缺錢就包一包丟進特別條例，這樣長期下來，財政紀律誰來守？國民黨團會嚴格審查每一筆預算，把人民辛苦的納稅錢精準用在民生與真正必要的“國防”建設上，而不是變成浮濫編列，甚至讓外界質疑有中飽私囊的空間。