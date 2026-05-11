習特會　郭正亮: 美國不想碰台灣地位問題

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北5月11日電／美國總統特朗普訂13日至15日訪華。美國官員透露，習特會將觸及台灣問題，但美對台政策不會有改變。前“立委”郭正亮11日在網路節目分析，美國不會想碰觸台灣地位問題，極有可能會在對台軍售問題上退讓。



外媒引述美國官員的說法，習特會將討論的議題包括：大陸對伊朗與俄羅斯的支援問題、美方對大陸購買伊朗原油所祭出的制裁措施等。習特會也將討論台灣問題，一名美官員表示，預計美國對台政策不會有改變。



郭正亮11日在網路節目《大新聞大爆卦》表示，特朗普此行比外界預期多留一天，顯示他有意達成具體成果。他觀察到一個“不尋常”的細節，2017年習特會，大陸早在兩周前就官宣，此次卻拖到前兩天才公布，顯示雙方談判並不順利，尤其美財政部長森特與中國國務院副總理何立峰13日還要在韓國談，表示連經貿議題都還沒談妥，所有議題應該都談的不順利。



針對台灣議題，郭正亮指出，外界預測這次談判是大陸籌碼最多的一次，大陸第一優先一定是台灣問題，美國則是放在最後才談。他分析，美國對“台灣主權”定位的讓步有限，應會維持“支持現狀、和平解決、反對單方面改變現狀”的基調。他斷言美方最可能的退讓點，是目前正等待批准、價值高達140億美元的對台軍售案。



不過，郭正亮說，特朗普與習近平談對台軍售，可能違背1982年雷根總統對台的“六項保證”。



此外，郭正亮指出，雖然美國在台灣地位問題上讓步有限，由於大陸很在乎賴清德過境外交，未來美國一定會嚴格限縮賴清德過境美國時的活動空間，只能進行私人行程。他表示，賴清德打算7月初訪問“友邦”巴拉圭，這應該已確定，由於路途遠遠，一定得在美國轉機，屆時賴清德下機後的行程安排，將成為中美兩強較勁的關鍵戰場。