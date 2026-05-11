駐美代表俞大㵢遭控霸凌　台官方：請他改善

俞大㵢夫婦。（照:駐美台北經濟文化代表處官網） 中評社台北5月11日電／台灣駐美代表俞大㵢日前遭匿名爆料涉職場霸凌，引發外界關注。台“外交部”11日表示，已主動訪談美國代表處及相關同仁，針對“調動主管職務”、“大使家眷干涉館務”及“官邸服務人員”等網路傳言進行瞭解。目前掌握情況與外界指控仍有落差，且尚未接獲同仁正式申訴，但已請俞大㵢改善管理與溝通方式。



俞大㵢日前遭網路匿名指控，內容包括因個人好惡任意解僱員工、因餐宴打包菜色不符期待而怒斥主管，甚至調動主管職務。另有爆料指稱人俞妻羅美珍在官邸對清潔人員、司機等工作人員頤指氣使，已換了20多名清潔工。但羅美珍否認。



中國國民黨“立委”黃建賓4月1日就此質詢台“外交部長”林佳龍。林佳龍當時指出，外館人事調整都有一定程序，不可能完全依個人好惡決定。至於領導風格部分，“外交部”明確反對任何形式職場霸凌。若有具體事證，歡迎透過正式管道提出申訴。



“立法院外交及國防委員會”11日會議結束前，擔任會議主席的國民黨“立委”馬文君追問調查進度，林佳龍表示，“外交部”已將調查報告送交“外交及國防委員會”。



根據台“外交部”提交的書面報告，“外交部”已主動就相關網路傳言向美國代表處及相關同仁進行訪談與釐清，並關心經手相關業務同仁。目前訪談結果與網路流傳內容仍有落差，且至今未接獲同仁透過正式管道提出申訴。俞大㵢已對外表示，若其工作要求標準或管理風格造成同仁不適，未來願意持續加強溝通與精進管理方式。



