新北藍白合啟動　李四川本周與白小雞拍照

國民黨新北市長參選人李四川（右）接受馬千惠（左）專訪。（照片：《馬格格直播間》YouTube） 中評社台北5月11日電／中國國民黨新北市長參選人李四川今天在網路節目談到藍白合作時表示，這禮拜將與台灣民眾黨提名的議員一起拍照。至於民眾黨主席黃國昌是否要加入競選團隊，李四川說，黃國昌要全台輔選，加入他的競選團隊“太委屈他了”。



李四川11日接受網路節目《馬格格直播間》專訪時談到藍白合作，李四川透露，這周他要跟民眾黨新北議員參選人一起拍照，合掛看板，另外這兩個月以來，在所有活動上，只要民眾黨議員到場，他照樣上台會介紹他們，或請鄉親全力支持他們。



李四川表示，對於黃國昌前段時間提出的政見，他都會納入落實，他更形容黃國昌是“我最好的、最棒的戰友”。



李四川也提到，有很多人說黃國昌應該進到他的團隊，但黃國昌一定要全台輔選，“不可能進到我競辦，太委屈他”。未來藍白共同打選戰，原則上不管是看板或造勢活動，都會一起參與。



對於外界認為藍白合作可能會有人見縫插針，李四川則說，兩黨合作有機制，都不是問題，目標一致朝目標來走。



談到藍白合在宜蘭、嘉義等地布局，李四川表示，吳宗憲在宜蘭民調相當不錯，嘉義部分因為離比較遠，但三個城市在民調後已經定調，藍白合會按照兩黨協議去落實，目前從起步來看，都相當順利往前走。