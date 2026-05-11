軍購案排除商購委製　林佳龍盼補救

台“外交部長”林佳龍接受質詢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月11日電／軍購特別條例8日於“立法院”三讀通過，預算上限匡列為新台幣7800億元，排除商購及委製案，較“行政院”原先主張的1.25兆縮減約4700億元。台“外交部長”林佳龍11日表示，“政院”版的“國防”特別預算具整體性，是展現自我防衛決心表現。希望“國會”能進行補救，盼透過朝野合作，讓“國防”預算能夠支持安全政策。



“立法院”8日三讀“保衛國家安全及強化不對稱戰力計劃採購特別條例”，預算上限共匡列金額新台幣7800億元。“總統府”今天公布該特別條例。無人機、無人艇等全部遭到刪除，重挫相關產業。



“立法院外交及國防委員會”11日上午審查2026年度“外交部”相關預算案，林佳龍出席並備質詢。



根據《中央社》報導，媒體關切“立法院”通過上限為7800億元對美軍購案，完全排除商購及委製案項，美方是否對此感到失望？林佳龍表示，如何展現台灣自我防衛決心跟能力，當然是表現在“國防”預算上，“國防”預算的編列，特別是“政院”版特別條例有其整體性。



針對習特會即將舉行，林佳龍會前受訪指出，政府密切關注即將舉行的習特會，與美方保持持續溝通。不管是美國政府的公開發言，或者非公開的溝通，他對台美關係的穩定發展有信心，美國政府一再表達美方的台灣政策不會有改變。