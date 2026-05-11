賴清德13日徵召沈伯洋選北市　對戰蔣萬安

民進黨13日將徵召綠委沈伯洋參選台北市長。（中評社 資料照） 中評社台北5月11日電（記者 張穎齊）民進黨選對會13日開會，預計提名黨籍“立委”沈伯洋參選台北市長，挑戰現任市長蔣萬安。13日中執會通過提名後，兼任民進黨主席的賴清德當天下午將主持提名記者會，為沈伯洋披上競選背帶。



民進黨選對會委員今天傍晚收到開會通知，13日上午10時將召開選對會，預計提名沈伯洋參選台北市長。



對於提名規劃，民進黨中央僅回應，有關台北市長參選人提名作業，一切都將依提名慣例，在選對會通過建議人選後，待中執會通過，始完成提名程序。



據悉沈伯洋團隊已組成，並舉辦10多場籌備會議盤點對策，民進黨與“立法院”黨團均表示靜待選舉對策委員會提名作業程序。



據了解，沈伯洋競選台北市長團隊已組成，由吳思瑤掌兵符，延續2022台北市長參選人陳時中的競選總幹事身分，接任沈伯洋的總幹事，由民進黨台北市黨部主委參選人吳沛憶操盤基層動員，民進黨團書記長范雲、副幹事長陳培瑜擔任政策幕僚，莊瑞雄更透露已積極幫沈伯洋找人脈、募款。吳思瑤也承認每天與沈伯洋積極商討台北市政。



沈伯洋競選團隊，已舉行10餘場籌備會議盤整對策，也積極拜會產官學界與熟稔市政經驗的前政務官，並與民進黨台北市議會黨團、議員參選人積極合作，同時系統性盤整台北市議會質詢資料，建立龐大的“市政治理資料庫”，從大巨蛋議題到鼠患、交通、社福、長照、育兒等，都將著手挑戰蔣萬安。



據悉，民進黨2026選對會原規劃台北市、新竹縣一併處理提名事宜，但考量新竹縣政治情勢較為複雜，黨內持續勸進的竹北市長鄭朝方態度還不明朗，因此11日傍晚通知選對會成員13日上午開會，規劃先處理沈伯洋提名，將由賴清德親授競選綵帶。

