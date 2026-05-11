吳崇涵：特朗普急著談大生意　不在意台灣

政治大學外交系主任吳崇涵。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月12日電（記者 鄭羿菲）美國總統特朗普將於13日至15日訪華。政治大學外交系主任吳崇涵接受中評社訪問表示，特朗普“急著”在任內達成大幅降低中美貿易逆差等豐功偉績，顯然時間與耐性都比去年“習特會”來得少，因此更願意去談台灣議題。台灣問題是中美談生意的前提，若特朗普願意說出“反對台獨”，美國拿到的訂單可能會超乎外界所想。



吳崇涵指出，他始終認為特朗普對台灣並沒那麼在意，再加上特朗普在去年10月不希望破壞中美關係，因此去年中美雙方對台灣問題沒有那麼多著墨。觀察特朗普這半年來對外發言更沒有耐性，更急著想要在任內達成大幅降低中美貿易逆差、美國再工業化等豐功偉業，只是任期剩不到2年了，顯然時間與耐性都已越來越少，才會願意在今年“習特會”上談更多的台灣議題。



吳崇涵，美國紐約大學政治學碩士，南卡羅萊納大學政治學博士。曾任北京師範大學與香港浸會大學聯合國際學院政府與國際關係系助理教授，現任政治大學外交系教授兼主任、國際事務學院副院長。



特朗普將於13日至15日訪華，據美媒Semafor報導，美國白宮邀請輝達（Nvidia）、蘋果（Apple）、波音（Boeing）、埃克森美孚（Exxon）高通（Qualcomm）、黑石（Blackstone）、花旗（Citigroup）等企業高層隨團訪華。



吳崇涵接受中評社訪問表示，在中美貿易戰開始前，特朗普2017年訪華時，也曾帶了20多位企業高層去做生意，而此次特朗普邀美企高層訪華，應該也是想做些生意，可見短期內中美不太可能脫鉤，中美之間的經濟互賴還是會維持。但中美貿易戰也不會休兵，這就非常矛盾了，特朗普想賺中國的錢，但又希望透過關稅措施，讓中國產業外移美國。

