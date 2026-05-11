關注：賴清德提沈伯洋將“抗中”打到極致

左起國民黨籍台北市長蔣萬安、綠委沈伯洋。（照片：台北松山慈惠堂社群資料照） 中評社台北5月12日電（記者 張穎齊）民進黨選舉對策委員會13日將徵召黨籍“立委”沈伯洋參選台北市長，由主席賴清德在中常會親授競選綵帶。沈伯洋曾被嘲諷將造成民進黨“一屍多命”拖累其它縣市，賴最後還是提他，是準備在年底地方選 舉將“抗中牌”發揮到極致。



先攤開沈伯洋與中國國民黨籍台北市長蔣萬安的比較，沈伯洋今年43歲，比蔣萬安年輕4歲，2人是美國賓夕法尼亞大學法學、建國中學的學長弟、律師。沈伯洋曾是台北市南陽街補教老師，研究專長為白領犯罪、刑罰學、刑事政策、大陸對台資訊戰及認知作戰等，為黑熊學院共同創辦人。收養女兒的背景被綠營打造成“愛家、愛妻、好爸爸”形象，與蔣萬安互別苗頭。



沈伯洋與另一名爭取參選台北市長的前台北市黨部主委吳怡農，條件也頗有相似之處。吳怡農曾有大批“農婦、農夫”粉絲，沈伯洋則是視大批“青鳥”的精神領袖，在社群上極為活躍，對上蔣萬安“師奶殺手”，是強烈對比。



而沈伯洋與吳怡農雖都曾在美國就學、就業，但在認知作戰、選戰策略靈活度，以及在黨內人緣上，沈伯洋明顯佔上風，較受賴系放心。



前“立委”郭正亮諷刺沈伯洋會讓民進黨連環失血，國民黨籍台北市議員游淑慧酸會讓民進黨縣市長人選一屍多命，但真是如此？恐不見得，因日前在鼠患議題的操作下，即便台北市自今年初爆發漢他病毒後，已明顯下降鼠患數據，但民進黨從“中央”到地方猛攻此點，仍對蔣萬安有一定的影響，起碼輿論有所發酵，若在搭上沈伯洋的“抗中”主菜主旋律，那政治攻防將會更凌厲，讓領先負責防守的蔣萬安，在沈可發揮“亂拳打死老師傅”的激辯之下，或許有一搏。



沈伯洋參選台北市長能拿到多少票，引起熱議。民進黨近年參選台北市長成績最差的是2018姚文智17%，再來就是2022陳時中32%。陳水扁創立的“新台灣國策智庫”日前公布2026台北市長選舉民調，現任台北市長蔣萬安52.9%，沈伯洋29.7%，差不多就是基本盤，確保民進黨支持者、青鳥不會散，沈伯洋選情變數雖多，但未必會如在野黨講得那麼差。