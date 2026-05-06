李彥秀：民進黨拒九二共識　台灣只能變菜單

藍委李彥秀接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月12日電（記者 張嘉文）美國總統特朗普訂13日至15日訪華，後續引發的效應對中美和兩岸關係的影響，中國國民黨“立委”李彥秀向中評社表示，“3T議題”（Trade.Tehran.Taiwan）當然會是“習特會”最重要的焦點，但連“外交部次長”吳志中都坦言害怕台灣被擺上中美會談的菜單，今天台灣的困境究竟孰令致之？



李彥秀認為，執政的民進黨拒絕承認九二共識的兩岸對話基礎，不僅讓兩岸的溝通與對話完全中斷，連“過境外交”都受到嚴重的打擊，甚至連民進黨政務官都帶頭高談“疑美論”，台灣當然只能變菜單。



中美11日皆官宣特朗普訪華行程，白宮副新聞秘書凱利表示，特朗普將於星期三晚抵達北京，星期四上午出席歡迎儀式，並與習近平舉行雙邊會談，下午參觀天壇，晚上出席國宴。特朗普星期五返回華盛頓前，會與習近平茶敘，並舉行工作午餐。



李彥秀對此接受中評社訪問時指出，《孟子·梁惠王下》篇提到“以大事小以仁，以小事大以智”，這是孟子向齊宣王提出的外交指導原則，意思是指大國對待小國要用“仁愛”之道，小國對待大國則需用“智慧”來相處，以確保安全與尊嚴。老祖先的智慧不僅用在國際關係，更適用於兩岸關係以及中美關係。



李彥秀說，國民黨執政時期的親美和陸政策，讓兩岸獲得前所未有的和平以及經濟紅利，更透透過“活路外交”為台灣爭取到極大的國際空間。而現在民進黨政府最大的問題就是被“反中“、“抗中”的意識形態綁架，一面倒押寶美國，才造成今天的對外政策上的左支右絀。



李彥秀強調，這次的中美領導人會面，當然是全世界重要的大事，對地緣政治以及未來國際走向產生根本性影響，而所謂的“3T議題”（Trade.Tehran.Taiwan）當然會是最重要的焦點。