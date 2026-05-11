林碩彥：特朗普訪華搶訂單　急需一場大勝利

曾在新竹科學園區擔任工程師長達15年的台灣民眾黨籍新竹縣議員林碩彥。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月12日電（記者 盧誠輝）美國總統特朗普13至15日訪華，包括輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、蘋果（Apple）執行長庫克等重量級企業CEO將隨行。曾在新竹科學園區擔任工程師長達15年的台灣民眾黨籍新竹縣議員林碩彥接受中評社訪問表示，特朗普此行擺明是想去中國大陸搶訂單，但另一方面也想藉此秀肌肉，利用兩手策略，希望能為自己和美國取得最大利益。



林碩彥認為，特朗普的目的則相對單純，在美伊戰爭弄得一鼻子灰後，特朗普急需要一場“大勝利”來挽救自己的威望與聲勢，並透過這次訪華的“以商逼政”手段來爭取大量訂單，以紓解美國居高不下的通膨壓力。



林碩彥，中山大學電機碩士，曾任聯華電子製程整合工程師、聯詠科技製造工程經理、台灣類比科技副理與新竹縣竹北市市民代表，2022年首次參選新竹縣第一選區（竹北市）議員當選，現為民眾黨在新竹縣唯一的一席議員。



林碩彥強調，特朗普這次率領豪華CEO團訪華，主要目的當然是希望能去搶訂單，因為畢竟擁有14億人口的中國大陸還是全球最大市場，但另一方面特朗普也想藉此秀肌肉，以實際行動告訴中國大陸，這些世界大廠全都必須看他臉色，且美國在許多領域還是佔有絕對優勢的技術主導權，透過這樣的兩手策略，希望能為自己和美國爭取最大的利益。



他提到，輝達過去一直想把H200晶片銷到中國，過去因美官方設限遲遲無法如願，直到去年底年答應讓美國政府抽成25%後，才終於獲得特朗普的批准。黃仁勳此行應該是為了爭取更多非軍事用途AI晶片外銷中國的機會，讓輝達可以繼續在AI產業保持全球領先地位。



林碩彥指出，庫克此行則明顯是為了向特朗普示好，因庫克此前曾因婉拒特朗普邀約一起到阿聯酋訪問而導致兩人關係鬧僵，特朗普甚至一度揚言要對非美國製造的iPhone手機課徵25%關稅，但目前中國大陸還是iPhone手機最重要的製造大國，所以庫克希望藉由此行能讓蘋果相關產品在中美貿易戰中避險，確保蘋果供應鏈可以繼續運作獲利。