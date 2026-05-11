關注：涉貪藍議員倒戈或失言？柯志恩有危機

國民黨籍前高雄市議長、現任市議員曾麗燕11日在臉書PO與國民黨高雄市長參選人柯志恩合照並發聲明力挺。（圖：曾麗燕臉書） 中評社高雄5月12日電（記者 蔣繼平）年底高雄市長選舉由藍委柯志恩對決綠委賴瑞隆。高雄選情冷，卻傳涉貪藍議員挺綠的倒戈爭議。柯志恩雖立即止血，但已對市長選情產生了微妙的心理戰效應，藍營沒盼到綠營分裂，藍營自己反而先內亂，柯志恩除了滅火，恐要更有危機感。



涉貪二審被判12年的國民黨籍前高雄市議長、現任市議員曾麗燕因10日出席公開活動喊“賴瑞隆是未來最好的市長”，被質疑倒戈挺綠遭外界熱議。柯志恩11日上火線緩頰“只是場面話”，曾麗燕也發文力挺柯志恩，讓風波暫時止血。



曾麗燕被控於擔任議員期間與胞妹共同詐領助理費，一、二審皆被判有期徒刑12年，褫奪公權6年，仍在訴訟中。曾麗燕也因官司爭議尚未被國民黨提名選連任。



近期高雄選情冷清，選舉話題尚未炒熱。曾麗燕被質疑倒戈，變成高雄政壇話題，也吸引許多吃瓜群眾圍觀看戲。先不論曾麗燕是否有司法因素才要討好綠營，或者只是說說場面話，但這次風波引起藍營焦慮與困惑，柯志恩除了滅火，更要有危機感。



第一，高雄經過綠營長期執政，高雄8席區域“立委”清一色都是綠的，藍營民代欠缺行政資源幫助、又要處理選民服務，實務上都是八仙過海各憑本事，在地方上，政黨界線可能沒那麼明顯，甚至民代都是各自尋求資源、利益、以爭取連任為主。



所以，這次曾麗燕風波會引起藍營基層焦慮，距離11月28日投票日只剩半年，這次又是民進黨籍高雄市長陳其邁屆滿卸任，柯志恩又已經蹲點4年，國民黨相對有機會，為何還有這種事情發生？居然還有藍營民代犯此兵家大忌，令藍營支持者不解。