淡江大橋今通車未邀侯友宜　藍轟綠收割成果

江怡臻爆料，“交通部”在淡江大橋通車典禮上，竟未邀新北市政府出席，形同“選擇性遺忘”。（江怡臻臉書） 中評社台北5月12日電／淡江大橋12日正式通車，中國國民黨籍新北市議員江怡臻爆料，這項歷經30多年推動的重要建設，本應是全民共同歡慶的時刻。但“交通部”在通車揭牌典禮上，竟未邀請新北市政府主要團隊出席，形同“選擇性遺忘”地方政府的付出，痛批中央有成果就急著收割。



“交通部”公路局回應，因為是簡單祈福儀式，沒邀請首長和民代。



針對江怡臻11日爆料12日在新北淡江大橋、由“交通部”舉辦的通車祈福儀式，沒有邀請國民黨籍新北市長侯友宜等人。對此新北市新聞局長李利貞證實，市府確實沒有收到“交通部”邀約參與淡江大橋通車祈福儀式。目前瞭解，僅在地區公所有收到活動通知。



李利貞表示，侯友宜同一時間有其他行程安排，但他十分重視淡江大橋能安全順利通車，已經指示新北市交控中心密切關注，隨時掌握相關情形。



江怡臻11日在臉書發文指出，淡江大橋正式通車本該是全台灣、全雙北人共同歡慶的喜事，但令人心寒的是，“交通部”在最重要的揭牌儀式上，竟然“選擇性遺忘”出錢、出人、出力、更出地的新北市政府。在12日的典禮上衹有淡水區與八里區長受邀出席，新北市政府從市長，到交通局，工務局，通通未受邀，痛批“在“交通部”眼中，新北市政府只是提款機嗎”？



江怡臻表示，淡江大橋總建設經費高達新台幣200多億元，其中新北市政府負擔超過70億元。甚至當工程因國際競圖導致經費暴增57億元時，新北市也是二話不說，同意共同分擔增加的經費，“我們出錢出得乾脆，“交通部”收錢也收得很順手，怎麼到了剪綵慶賀時，新北市就被消失”？



江怡臻透露，為了迎接通車，新北市工務局和交通局沒日沒夜地趕工，完成沙崙路、中正路二段的道路拓寬、改善人行道、建置微型轉運站，甚至新增了4條公車路線，結果“交通部”在“忙著把淡江大橋四個字拿去註冊商標”。以後民眾在文宣上用這名字、甚至賣個印有橋樣的蛋糕，可能都要看“交通部”臉色。公共建設變成私產，這不是“小鼻子小眼睛”，什麼才是？



江怡臻最後提到，近期民眾反應人行道風切聲噪音干擾睡眠、機車道過窄（僅1.5公尺）的安全問題，民進黨民代集體噤聲。等到通車典禮還把30年的努力全寫成“中央”的功勞，批評“有爭議就裝睡，有成果就收割”，更說淡江大橋是無數基層工程人員與“中央”、地方，跨黨派、跨屆期政府共同成就的結晶，“交通部”排除異己、獨攬功勞的作風，不僅格局狹隘，更是對新北市民最大的不尊重。