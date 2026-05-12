韓國瑜率團與法智庫交流　盼助台提升能見度

“立法院長”韓國瑜率跨黨派“立委”前往法國智庫交流。（“立法院”提供） 中評社台北5月12日電／韓國瑜率跨黨派“立委”訪問團赴英、法參訪，台灣駐法代表郝培芝11日陪同，前往長期關注國際安全與外交政策並對台海局勢及安全深入研究的法國國際關係研究院(IFRI)交流。韓國瑜在會中強調，自己從政36年來，從一而終的心願即是避免台海戰事。台灣在國際上擁有越多朋友、越受到關注和重視，台灣將越安全，期盼法國能協助台灣提升國際能見度。



韓國瑜9日至17日率跨黨派“立委”前往法國、英國推動“國會”外交，並於巴黎時間5月10日上午抵達法國。



韓國瑜致詞時首先感謝IFRI執行長赫克(Marc Hecker)的接待，並提到台灣內部政治討論相當熱鬧，但各政黨對於外交、“國防”及僑務事務等三大工作均抱持高度共識，全力支持。



韓國瑜在總結時表示，台灣面對諸多挑戰與威脅，倘台海情勢發生變化，最難預測的，將是國際社會的支持力量；台灣在國際上擁有越多朋友、越受到關注和重視，台灣將越安全。



韓國瑜強調，自己從政36年來，從一而終的心願即是避免台海戰事。對此，他期盼法國各界友人分別由三個面向協助台灣提升國際能見度，首先是法國作為聯合國安全理事會常任理事國之一，盼能多為台灣在國際舞台上發聲。其次，期待法國各界多訪問台灣，深化彼此關係。最後，則是盼望法國大學來台設立分校，運用既有的資源將台灣打造為亞太地區重要教育樞紐，彼此互惠共榮。



訪團也受“世界台商總會”名譽總會長蔡國泰邀請，前往其於巴黎郊區之廠房參訪，實地瞭解台商於當地之營運情形、產業布局與海外經營實務經驗，並就相關發展現況進行交流。



參訪結束後，訪團受邀出席“國策顧問”黃行德的歡迎午宴，韓國瑜及“立委”們一致感謝僑胞朋友在外辛苦打拼，為台灣奠定良好的國際形象與互動基礎。