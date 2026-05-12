藍彰縣長人選明底定？謝衣鳯再喊話黨中央

藍委謝衣鳯。（中評社 資料照） 中評社台北5月12日電／年底彰化縣長選舉，中國國民黨迄今仍未完成提名。國民黨彰化縣黨部主委蕭景田11日表示，已向黨主席鄭麗文強烈建議在本周三的中常會確定縣長提名人選，並透露該建議至今未遭否決，周三完成提名的機率相當高。對此，積極爭取提名的國民黨籍“立委”謝衣鳯回應，黨中央不應輕易排除在地深耕人選。



傳出國民黨週三提名參選彰化縣長人選，極可能就是前考紀會主委、律師魏平政。



謝衣鳯說，如果黨中央和縣黨部仍沿用過往傳統思維，只諮詢地方黨部與大老，不深入尊重基層黨員與選民的真實想法，不僅彰化，在其他縣市也將陷入苦戰。此外，除了再向黨中央喊話“選舉如作戰，一鼓作氣，再而衰，三而竭”。



謝衣鳯也強調，自己仍是藍白陣營中最強的候選人，擁有堅實的民調基礎，黨中央應正視事實，不應輕易排除在地深耕人選。



媒體報導，對於彰化縣長人選提名，蕭景田表示，縣長提名牽涉到底下鄉鎮市長跟議員提名作業，不能卡得太久，卡得太久，地方想要參選的人就比較會人心惶惶，而形成內耗。他在上個禮拜就積極向黨中央建議，這個禮拜三就公布徵召人選，並認為黨中央是有可能接受他的建議，他至今未接獲黨中央表達反對，認為公布“機率應該很高”。



對於黨中央彰化縣長提名卡關，蕭景田分析，現在幾位想要參選的、想要被提名的彰化縣長人選，都是優秀的人才，各有其長處，黨中央要全盤去考量，如哪一個人的人格特質、還有他潛在的力量，以及將來比較能夠跟民進黨提名的陳素月有明顯區隔，讓選民能夠耳目一新來選擇，及整個選民對將來候選人的接受度，誰會比較高，這些都是中央考量的點。



對於目前黨中央可能徵召人選，蕭景田表示，他到目前還沒有接獲黨中央通知人選是哪一位，到底要徵召哪一位，要由黨中央去決定，他當初推薦魏平政，現在也是要讓黨中央自行評估。



蕭景田表示，他星期三會到中常會現場，並透露被徵召的人也會去參加中常會，“要披彩帶，主席要授旗”。



根據《ETtoday新聞雲》報導，針對魏平政可望被提名，謝衣鳯指出，黨中央必須認清北部與中南部選民結構的根本差異，中南部選民多為土生土長在地人口，高度重視“人親土親”，空降參選人先天處於劣勢。此外，國民黨起步已比民進黨晚半年，若再徵召未長期服務鄉親、缺乏知名度的人選，要在短短1、2個月內快速獲得選民認同與好感，是不可能的任務。