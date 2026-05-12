陸殲-35入中東？郭正亮：未來非美軍說了算

郭正亮。（截自“亮點交鋒”YouTube直播畫面) 中評社台北5月12日電／陸媒央視報導一架殲-35匿蹤戰機從機庫滑出，沒有大陸空軍“八一”軍徽，外界研判巴基斯坦可能是第一個接收此機的國家。前“立委”郭正亮指出，沙特阿拉伯跟阿拉伯聯合大公國希望巴鐵力量、即中國軍事力量進入，未來中東將不再是美軍說了算。



郭正亮11日在《亮點交鋒》節目表示，中國大陸不只石油貨幣結算進入中東，而且海灣國家也開始想要引入中國的軍事力量。



“中國的軍事力量，代表的就是巴基斯坦，巴鐵！”郭正亮指出，巴鐵跟沙特阿拉伯已經簽了防護合作協議，今年1月16日簽的，所以巴鐵的陸軍、空軍，都要進入沙特阿拉伯。而且就在這個時候，上禮拜傳出一個消息，中國大陸央視直接播放殲-35將要外銷！這是很大的事情，殲-35是匿蹤戰機，中國大陸第一次決定要外銷，殲-35A，確定是要賣給巴基斯坦！



郭正亮表示，可是巴基斯坦沒有那麼多錢，巴基斯坦的外匯存底衹有64億美金，殲-35很貴，接近1億美金1架。所以就有人傳出，出錢的有可能是沙特阿拉伯，加上阿拉伯聯合大公國。那未來巴基斯坦的空軍就直接進入沙特阿拉伯跟阿拉伯聯合大公國，為什麼他們希望巴基斯坦的力量進來？“因為巴基斯坦的力量進來，就是中國的力量進來！軍事力量！”



郭正亮強調，這樣伊朗比較信得過，不然伊朗如果看到都是美軍，就會認為“你把我當假想敵”，這要怎麼弄？大家想一想，中東局勢即將發生重大變化！人民幣還有殲-35A都即將進入沙特阿拉伯跟阿拉伯聯合大公國，雖然是由巴基斯坦的空軍來作代表。這當然就意味著，未來中東不會是美軍說了算，因為這次戰爭已經把美軍給打掛了！