台電改字體遭轟　李遠：設計是高度專業

台“文化部長”李遠。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月12日電（記者 張嘉文）台電招牌標誌（Logo）字體已經從于右任版，更換成設計師聶永真設計的新版字體，引發外界高度議論。台“文化部長”李遠今天受訪時幫忙緩頰說，設計是高度專業，且隨著時代進步，企業會更重視Logo作為第一眼印象的辨識度，這與政治或企業經營績效好壞應是兩回事。



日前有民眾從台電電費帳單中，發現原本招牌Logo字體已經從用了80年的“當代草聖”于右任題字，悄悄更換成現代化的新版字體。此舉引發正反兩極評價，支持者認為設計應與時俱進，反對者則批評不尊重歷史記憶，砲轟設計師聶永真是“綠友友”，爭議持續擴大。



“行政院長”卓榮泰今天率領包括李遠在內的部會官員繼續前往“立法院”進行施政總質詢，上午排定為教育文化組質詢。



李遠受訪時針對台電Logo字體一事時，特別舉例過去在金馬獎擔任評審的經驗，當時有部電影配樂極其華麗，但另一部蔡明亮的《青少年哪吒》卻因預算有限僅有兩個單音，最終反而是後者勝出。



李遠強調，當時他在現場辯論，重點不在於選“音樂”而是選“配樂”，亦即旋律能否搭上情節，所以設計應回歸專業，判斷其是否符合當下的需求與功能。



另有“立委”抨擊台電虧損卻搞設計，像家徒四壁還急著“買名牌包”。李遠說，企業重新開始時，往往會透過重新設計Logo來展現新氣象。以金馬獎為例，金馬標誌每一年都在簡化，甚至演變到後來僅是一筆畫出一隻馬。



李遠認為，這與政治或企業經營績效好壞應是“兩回事”，隨著時代進步，社會對Logo的重視程度也日益增加，因為那是大眾的第一眼印象，而設計過程非常專業，他個人無法單純批評對錯。