台電改字體、帳單換綠色　李艷秋：關鍵在恥

針對台電花費近百萬更換企業識別爭議，媒體人李艷秋在臉書發表看法。(照:李艷秋臉書) 中評社台北5月12日電／台電花費近百萬更換企業識別（Logo）爭議未停，最新一期電費帳單配色“由藍轉綠”，再度引發各界質疑。對此，媒體人李艷秋11日指出，關鍵在於一個“恥”字，一個虧損3500億的公營事業，用百萬改個字體換個顏色就可以更現代？她更痛批，“賴政府”不靠謊言無法“治國”，問題是，“騙子能騙多久，由被騙的人決定”。



李艷秋11日在臉書發文表示，台電改品牌字體，把于右任的草書換成電腦字，社會兩極論戰。反對者認為是文化素養低落、圖利綠友友，支持的認為是年輕化、形象優化。



她認為這件事有3大癥結點：



第一，台電說原字體是員工臨摹，非于右任真跡，又說是從字帖中集字而成，非于右任專為台電所題，結果有人拿出當年台電月刊，記載用兩個西瓜換墨寶的故事。狠狠打臉台電，台電不認錯也不道歉。



第二，台電把帳單也大費周章將原本藍色換成綠色。被質疑時，台電的說法是，帳單有很多顏色，至於為什麼把民生用電帳單改成綠色呢？台電回答說那是“藍綠色”，是展現科技感與現代感。對於台電的解釋，李艷秋酸：“你聽得懂我輸給你”。



第三，網路上轉型正義的說法開始帶風向，試圖止損。



“其實整件事關鍵在於一個恥字。”李艷秋強調，一個虧損3500億元的公營事業，用百萬改個字體換個顏色就可以更現代更科技？在民進黨執政下，對引起爭議的話題，一貫拉東扯西，用一個謊言蓋掉另一個謊言。他們確信人民無知，智商低等，就算真相出現，也可以說一句“轉型正義”或“中國認知作戰”就合理了一切荒謬。



她說，另一個關鍵是進一步去中化，連“台灣”電力公司，因為是毛筆字，都要除之而後快，所以整肅中華文化的行動會從公營標語招牌，逐步形成社會氛圍，擴及學校及私有行業。她痛批，從台電改Logo，到印度移工進口、反核變返核、開放萊豬可以進CPTPP、美國關税大騙局等事件，“賴政府”不靠謊言無法治國，問題是，“騙子能騙多久，由被騙的人決定”。